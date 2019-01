Streupflicht und Räumzeiten

Bonn. Liegt Schnee auf dem Bürgersteig, muss geräumt werden. In Bonn ist nicht nur ziemlich genau geregelt, ob und zu welchen Uhrzeiten das erforderlich ist, sondern auch, welche konkreten Maßnahmen überhaupt in Frage kommen.

Von Sebastian Meltz, 24.01.2019

Es führt kein Weg daran vorbei. Bei Eis- und Schneeglätte müssen Bürgersteige, Fußwege und Verbindungswege in Bonn von den Eigentümern der anliegenden Grundstücke geräumt und gestreut werden. Auch für Schneemassen, die vom Hausdach rutschen, sowie für herabfallende Eiszapfen haftet grundsätzlich der Hauseigentümer.

Sind die Bürgersteige nicht geräumt und ein Passant verletzt sich bei einem Sturz, kann dieser Schadenersatz verlangen. Gerichtsurteile haben in den vergangenen Jahren etwas Rechtssicherheit geschaffen. Paragraph sechs der „Satzung über die Straßenreinigung in der Bundesstadt Bonn“ schreibt außerdem ziemlich genau vor, was man in der Bundesstadt alles beachten muss.

1 Wer ist verantwortlich?

Grundsätzlich sind die Grundstücksbesitzer dazu verpflichtet, Gehwege vor oder neben ihrem Haus von Schnee und Eis zu befreien. Die Räumpflicht können Anlieger allerdings auf ihre Mieter übertragen.

Ob man als Mieter verantwortlich ist, ist dann im Mietvertrag nachzulesen. Fehlt in der Hausordnung eine ausdrückliche Regelung für mehrere Mietparteien innerhalb eines Hauses, bleibt wiederum der Vermieter für den Gehweg verantwortlich.

Fest steht: Wer auch immer seiner Räumpflicht nicht nachkommt, haftet. Fußgänger genießen übrigens keinen Welpenschutz. Wer selbst im tiefsten Winter auf hohen Absätzen spazieren geht oder auf einem nicht geräumten Gehweg läuft, obwohl auf der gegenüberliegenden Seite geräumt ist, trägt eine Mitschuld.

2 Zu welchen Uhrzeiten muss geräumt werden?

Bonner Grundstücksanlieger müssen in der Zeit von 7 bis 20 Uhr gefallenen Schnee und entstandene Glätte „unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte“ beseitigen. In Geschäftsstraßen mit verlängerter Verkaufszeit gilt die Räumpflicht sogar bis 20.30 Uhr.

Danach gefallener Schnee und entstandene Glätte sind an Werktagen bis spätestens 7 Uhr, sonn- und feiertags bis spätestens 9 Uhr zu beseitigen.

Es reicht übrigens nicht, samstags um 7 Uhr mit dem Streuen anzufangen. Um 7 Uhr muss der Gehweg begehbar sein. Was aber tun, wenn die vorgeschriebenen Zeiten aufgrund der eigenen Berufstätigkeit nicht eingehalten werden können? Oder wenn die physische Konstitution wegen Erkrankung die Ausübung dieser Pflicht nicht zulässt? Falls der Nachbar nicht übernehmen kann, dann bleibt oft nur der Anruf bei einem Hausmeisterdienst.

Wegen dauerhafter Erkrankung oder hohem Alter kann ein Mieter von seiner Pflicht entbunden werden. Über Härtefälle entscheiden im Zweifel die Gerichte.

3 Welche Maßnahmen sind erforderlich und erlaubt?

Vorgeschrieben wird unter anderem, in welchem Umfang in Bonn geräumt werden muss. „Die Gehwege sind in einer Breite von 1,50 Meter von Schnee freizuhalten,“ heißt es dazu in der Straßenreinigungssatzung. Die Räumpflicht gilt ausdrücklich auch an Haltestellen für öffentliche Verkehrmittel und Schulbusse.

Man muss aber noch mehr beachten. Der Schnee ist auf dem „an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehwegs“ oder „notfalls auf dem Fahrbahnrand“ so zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr nicht mehr als „unvermeidbar gefährdet oder behindert“ wird.

Laut Straßenreinigungssatzung ist es auf Gehwegen grundsätzlich nicht erlaubt, Salz zu streuen, da es Pflanzen, Tieren und Gewässern, aber auch Fahrzeugen und Bauwerken schadet. Erlaubt sind dagegen sogenannte abstumpfende Stoffe wie zum Beispiel Sand, Sägemehl oder Splitt.

Mit dem Blauen-Engel-Label für Umweltfreundlichkeit ausgezeichnet sind Granulate aus Sand oder Kalkstein. Erhältlich sind zudem Streumittel aus Ton. Zu kaufen gibt es diese zum Beispiel im Landhandel oder Baumarkt.

Ausnahmen gelten nur, wenn „extreme Witterungsverhältnisse“ herrschen oder es sich um besonders gefährliche Stellen wie etwa Treppen handelt, an denen keine andere wirksame Möglichkeit besteht. Aber auch dann ist die Verwendung auf ein erforderliches Minimum zu beschränken. Salzrückstände müssen nach Möglichkeit entfernt werden.

4 Streudienst und Schneeräumen steuerlich absetzen

Überträgt man die Arbeiten an eine Firma, können die anfallenden Kosten in der Steuererklärung als haushaltsnahe Dienstleistung eingetragen werden. In Summe können jedes Jahr bis zu 4.000 Euro die persönliche Steuerschuld direkt reduzieren. Von der Firmenrechnung werden die Lohn-, Maschinen- und Fahrtkosten zu zwanzig Prozent berücksichtigt. Das Finanzamt erkennt nur Überweisungen, keine Barzahlungen.

Übrigens können Mieter, die selbst niemanden beauftragt haben, diese Kosten bei der Steuererklärung auch angeben, wenn ihr Vermieter sie bei der Nebenkostenabrechnung gesondert aufgeführt hat.

Mit Material von dpa