GA gelistet

Bonn / Region. Bonn, so sagen böse Zungen, ist eigentlich die Abkürzung für "Bundesstadt ohne nennenswertes Nachtleben". Doch wer einen gelungenen Abend erleben möchte, muss nicht zwangsläufig längere Wege nach Köln auf sich nehmen.

Von Christine Bähr, 28.03.2019

Dem Ruf als Studentenstadt ungeachtet gibt es in Bonn nur wenige Clubs. Nichtsdestotrotz hat das Nachtleben der Bundesstadt einiges zu bieten. Wir stellen zehn Ideen für abendliche Unternehmungen in Bonn vor - jenseits von Clubs.

1 Kino

Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei: Neben dem Wochenschau-Kino (kurz: Woki) im Stadtzentrum, das im Jahr 2018 bundesweit als "Deutschlands Lieblingskino" ausgezeichnet wurde, hat Bonn einige Programmkinos, wie etwa die Brotfabrik in Beuel oder das Rex-Lichtspieltheater in Endenich, zu bieten.

Mehrere Kinos veranstalten außerdem regelmäßig sogenannte Sneak Previews, bei denen Filme - teilweise auch in englischer Sprache - vor dem offiziellen Bundesstart gezeigt werden.

Foto: dpa Jugendliche schauen sich in einem Kino einen Film an.

2 Spielekneipen

Spieleabende werden auch in Bonn zunehmend beliebter: Neben Klassikern wie Darts oder einem Kicker haben mittlerweile einige Lokale wie das Pawlow oder das Babel in der Altstadt ein umfangreiches Sortiment an Gesellschaftsspielen im Angebot.

Ein besonderes Highlight wäre an dieser Stelle der Spiele-Fantasy-Pub Voyager an der Bonner Oper, der über 700 Brett- und Kartenspiele zur Auswahl hat und immer montags einen offenen Spieleabend veranstaltet. Die Spiele kosten eine Leihgebühr von zwei Euro pro Person.

Foto: Horst Müller Brett- oder Rollenspiele: Im Voyager gibt es eine große Auswahl.

3 Kegeln

War Kegeln in den 70er Jahren noch überaus beliebt, scheint der einstmalige Volksport der Deutschen in der heutigen Zeit langsam, aber sicher auszusterben. Doch der Schein trügt: In Bonn und der Region gibt es zahlreiche Locations, bei denen nach wie vor die Möglichkeit besteht, für ein geselliges Spiel unter Kommilitonen oder Freunden eine Kegelbahn zu mieten.

Foto: dpa Ein Kegler setzt zum Wurf an.

4 Schwimmbad

Viele Schwimmbäder in Bonn und der Region haben noch in den Abendstunden geöffnet. Auch hier wird eine große Vielfalt geboten: von Spaßbädern mit Wellenbad und Wasserrutsche wie dem Aggua Troisdorf oder dem Monte Mare Rheinbach hin zur Thermen & Badewelt Euskirchen mit Sauna und Dampfbad zwischen Orchideen. Einige dieser Schwimmbäder bieten (gerade unter der Woche) kostengünstige Abendtarife an.

Foto: Axel Vogel Die Badewelt in Euskirchen.

5 Kneipen mit Live-Musik

Für Liebhaber von Konzerten bietet sich neben sommerlichen Open-Air-Veranstaltungen wie dem jährlichen Green Juice Festival auch der Besuch von Kneipen mit Live-Musik an. Besonders bekannt sind in Bonn und der Region das Session im Stadtzentrum und die Harmonie in Endenich, die mit einem breiten Angebot unterschiedlicher Künstler überzeugen können.

Spezifischer sind hingegen die Jazz Galerie oder das Bla (für Rock) im Stadtzentrum.

Foto: Horst Müller Doogie White in der Harmonie

6 Escape Rooms

Es bleibt nur eine Stunde, um mit seinem Team eine vermisste Person wieder zu finden, sich aus dem Gefängnis zu befreien oder einen Kriminalfall zu lösen. Escape Rooms erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Auch in Bonn und der Region gibt es mittlerweile diverse Angebote von Escape Rooms, etwa das Fluchtgefahr in Endenich, das R.P. Space im Stadtzentrum oder das Maasterminds in Siegburg.

Foto: Maasterminds Wolfgang Jebing betreibt mit „Maasterminds“ den einzigen Escape-Room in Siegburg.

7 Bouldern

Hoch zum Gipfel und wieder zurück: Klettern bietet nicht nur Spaß, sondern stellt auch eine Herausforderung dar, die mit Kraft und Geschicklichkeit überwunden werden will. Wer Höhenangst hat, muss dennoch nicht verzichten: Denn beim Bouldern wird in maximal drei Meter Höhe ohne Sicherung über einer weichen Matte geklettert.

Die Kletterhalle Boulders Habitat in Endenich bietet überdies einen kostengünstigen Studentenrabatt an.

Foto: Horst Müller Bouldern stellt eine Herausforderung dar, die mit Geschicklichkeit und Kraft überwunden werden muss.

8 Lasertag

Eine weitere sehr beliebte Freizeitaktivität ist gegenwärtig Lasertag. Das Spiel läuft so ähnlich ab wie beim Paintball, nur dass jeder Akteur mit sogenannten Phasern, die Laserstrahlen "abfeuern", sowie einer blinkenden Weste ausgestattet ist, deren Sensoren die "Laser-Treffer" melden. Gespielt wird in Teams oder gegeneinander.

Foto: Julian Stratenschulte Beim Lasertag soll der Gegner mit einem Infrarotstrahl am Oberkörper getroffen werden. Als Kulisse dient ein düsteres, oft vernebelten Spielfeld.

9 Pub-Quiz

Wer nicht auf sein Bier verzichten will und dabei etwas Beschäftigung sucht, womöglich gleich sein erlerntes Wissen auf die Probe stellen will, dürfte Gefallen an einem der zahlreichen Pub-Quiz finden, die regelmäßig in Bonner Kneipen stattfinden, darunter in der Wache in der Altstadt, der Südstadt Studikneipe oder dem Endenicher Irish Pub "The Fiddlers".

Foto: Sebastian Derix Regelmäßig rätseln Quizfreunde um die Wette.

10 Theater

Neben dem städtischen Theater in Bad Godesberg und dem Stadtzentrum gibt es in Bonn zahlreiche kleinere Theater, die mit ihrem vielfältigen Programm begeistern: Das Junge Theater Bonn in Beuel lockt mit seinem Ensemble von Jugendlichen und professionellen Schauspielern als das bestbesuchte Kinder- und Jugendtheater kleine und große Zuschauer aus ganz Deutschland an.

Auch das Pantheon Theater in Beuel sowie das Contra-Kreis-Theater im Stadtzentrum sind immer einen Besuch wert. Viele Theater haben einen Studentenrabatt oder bieten ihre Eintrittskarten an der Abendkasse günstiger an.

Foto: Thilo Beu Mit "Ein Sommernachtstraum" nach William Shakespeare von Jens Groß belebt das Theater Bonn die Schauspieltradition für junges Publikum.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Aktivitäten, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt etwas in der Auflistung? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge per E-Mail an online@ga-bonn.de.