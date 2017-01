Das ist die Autobahn 565

11.01.2017

Die A 565 ist 31 Kilometer lang und verbindet die Autobahnen 61 (Kreuz Meckenheim/Grafschaft) und 59 (Kreuz Bonn-Ost in Beuel) miteinander. Auf Bonner Stadtgebiet wird sie auch als Tausendfüßler bezeichnet, weil sie auf rund 600 Metern Länge als Hochstraße auf Stelzen steht. Die A 565 ist sowohl Stadtautobahn in Bonn als auch Zubringer in die Stadt Bonn aus der Region.

Der älteste Abschnitt entstand 1959 als Kraftfahrstraße EB 9 zwischen Bonn-Nord und Endenich und wurde dann bis Lengsdorf und zur Reuterstraße verlängert. 1971 wurde der sogenannte Hardtbergaufstieg zwischen Lengsdorf und Meckenheim-Nord für den Verkehr freigegeben und die Bundesstraße zur Autobahn 221 hochgestuft. Die heutige Bezeichnung A 565 trägt die Autobahn seit 1974. 1975 war auch der Abschnitt bis zum Kreuz Meckenheim fertig.

Die Autobahn wurde vierspurig errichtet. Dem heutigen Verkehrsaufkommen mit um die 100 000 Fahrzeugen pro Tag sind aber besonders die innerstädtischen Abschnitte nicht mehr gewachsen. Auch angesichts ihrer engen Kurvenradien gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 80 km/h.

Von den zwölf Anschlussstellen (davon drei AB-Kreuze) liegen nur zwei im Stadtbezirk Hardtberg, nämlich die Ab-/Auffahrten Hardtberg und Lengsdorf. Innerhalb eines Ohrs der Auffahrt Lengsdorf befindet sich ein Wohnhaus, dessen Eigentümer beim Autobahnbau nicht umsiedeln wollte. Erst vor einigen Jahren wurde dort eine Lärmschutzwand installiert.