Straffrei durch den Abend

Bonn/Region . Am Mittwochabend heißt es wieder "Süßes oder Saures?". Viele Kinder sammeln an Halloween Süßigkeiten oder spielen weniger gebefreudigen Menschen einen Streich. Alles ist aber nicht erlaubt und daher gibt die Polizei wichtige Tipps an die Eltern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.10.2018

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist wieder Halloween. Viele Kinder gehen dann verkleidet und maskiert auf Süßigkeitenjagd. Mit der Aufforderung "Süßes oder Saures?" werden Bewohner vor die Wahl einer süßen Spende oder eines Streichs gestellt. Vor letzterem warnt die Polizei noch einmal eindringlich und macht deutlich, dass es neben harmlosen Streichen auch schnell zu einer Straftat kommen kann.

Daher gilt: Wer Böller in Briefkästen steckt, Eier auf Hauswände schmeißt oder Pflanzen ausreißt macht sich strafbar. Denn zerstörte Blumenkästen, zugeklebte Schlösser oder eine beschmierte Fassade erfüllen bereits den Tatbestand einer Sachbeschädigung. So entstehen schnell Schäden von mehreren tausend Euro. Sogar diejenigen, die bei einem Streich "nur" dabei waren, können wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung belangt werden.

Zur Vorbereitung auf den Abend gibt die Polizei folgende Tipps: