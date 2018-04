Fitness, Zumba oder Yoga

Bonn. Bonn bewegt sich: Mit diesem Motto geht schon im dritten Jahr eine Aktion des Stadtsportbundes Bonn an den Start. "Sport im Park" bietet von Mai bis September wieder kostenlose Sportkurse im Freien in Bonn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.04.2018

Von Fitness über Zumba bis Yoga reicht das Angebot von "Sport im Park - Bonn bewegt sich" in diesem Jahr. Das Prinzip der Sportaktion des Stadtsportbundes Bonn ist einfach: Trainer und Übungsleiter der teilnehmenden Vereine und des Unisports bieten ein kostenloses Bewegungsangebot für jeden, der mitmachen will. Die Sportkurse finden, wie der Name der Sportaktion schon vermuten lässt, im Freien statt.

Das Angebot ist auch in diesem Jahr wieder groß. Von Montag, 7. Mai, bis Freitag, 21. September, gibt es montags bis freitags jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr verschiedene Kurse an insgesamt sechs Standorten in Bonn:

Innenstadt: Hofgarten/Alter Zoll

Montag: Yoga (Hofgarten)

Yoga (Hofgarten) Dienstag: Zumba (Alter Zoll)

Zumba (Alter Zoll) Mittwoch: Fit am Mit (Alter Zoll)

Fit am Mit (Alter Zoll) Donnerstag: Lishi Tai Chi (Hofgarten)

Lishi Tai Chi (Hofgarten) Freitag: Lishi Tai Chi (Hofgarten)

Beuel: Rheinaustraße / Ecke Ernst-Moritz-Arndt-Straße

Montag: Yoga

Yoga Dienstag: Pilates

Pilates Mittwoch: Zumba

Zumba Donnerstag: Bodyworkout

Bodyworkout Freitag: Intervall Training

Duisdorf: Rochusplatz

Montag: Fit in die Woche

Fit in die Woche Dienstag: Aerobic

Aerobic Mittwoch: BOP

BOP Donnerstag: Zumba

Zumba Freitag: Cross Fit (17.30 - 18.30 Uhr)

Bad Godesberg: Kurpark

Montag: Power Oriental Dance (07.05. - 09.07.2018, 19.00 Uhr), Energy Dance (16.07. - 17.09.2018, 18.30)

Power Oriental Dance (07.05. - 09.07.2018, 19.00 Uhr), Energy Dance (16.07. - 17.09.2018, 18.30) Dienstag: Fitnessgymnastik

Fitnessgymnastik Mittwoch: Outdoor Fitcamp

Outdoor Fitcamp Donnerstag: Zumba

Zumba Freitag: Entspannt ins Wochenende

Römerbad (Während der Freibadsaison)

Donnerstag: Aquajogging (10.00 Uhr)

Aquajogging (10.00 Uhr) Freitag: Yoga (10.00 Uhr)

Teilnehmer müssen hier den Eintritt für das Freibad zahlen

Hardtbergbad (Während der Freibadsaison)

Montag: Aquafit (17.15 Uhr)

Donnerstag: Aquafit (10.15 Uhr)

Teilnehmer müssen hier den Eintritt für das Freibad zahlen