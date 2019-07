Open Air in der Rheinaue

Bonn. Nach ihrem letztjährigen Erfolg kehrt "die größte 90er-Open-Air-Party Deutschlands" mit zahlreichen bekannten Stars der 90er Jahre nach Bonn in die Rheinaue zurück. Wir haben die wichtigsten Informationen.

Von Christine Bähr, 16.07.2019

Wann und wo findet "90er live" statt?

"Die 90er Live"-Party findet am Samstag, den 10. August, von 14 Uhr bis 22 Uhr in der Rheinaue in Bonn statt. Es ist nach 2018 das zweite Mal, dass die Veranstaltung in Bonn stattfindet. Im August 2018 feierten 22.000 Menschen "90er live" in der Rheinaue.

Welche Künstler treten bei "90er live auf?

Zu einer 90er-Jahre-Party gehört natürlich die Musik der 90er, und da darf Kult-Sängerin Jasmin Wagner alias Blümchen nicht fehlen. Mit dabei sind in Bonn neben der "Herz an Herz"-Sängerin auch Oli P. ("Flugzeuge im Bauch"), die Boybands East 17 ("It's alright") und Caught in the Act ("Love is everywhere"), das Duo Snap ("Rhythm is a dancer"). Auch La Bouche ("Be my lover"), Culture Beat ("Mr. Vain"), Dr. Alban ("Sing Halleluja!") und die Dancefloor-Formation Captain Hollywood Project ("More and More") kommen nach Bonn. Außerdem der als Kopf von Mr. President bekannte Layzee fka ("Coco Jamboo"), die Band Fun Factory ("Take Your Chance") sowie Masterboy & Beatrix Delgado.

Wie kann ich zu "90er live" anreisen?

Die Adresse des Veranstaltungsgeländes lautet: Ludwig-Erhard-Allee, 53175 Bonn Rheinauen.

Sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem zur Veranstaltung kommen Sie bequem zum Veranstaltungsort. Mit dem PKW fahren Sie über die A562 bis zur Abfahrt "Rheinaue". Sie können dann an der äußeren Fahrspur der Ludwig-Erhard-Allee, Petra-Kelly-Allee und Heinemann Straße parken.

Weil diese Plätze relativ schnell besetzt sind, wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Mit der U-Bahn-Linie 66 können Sie bis zur Haltestelle "Rheinaue" fahren und mit den Buslinien 610 / 611 bis an die Haltestelle Ludwig-Erhard-Allee.

Wo gibt es Tickets für "90er live"?

Wer sich ein Ticket für die Veranstaltung sichern möchte, kann dies ab sofort über ga-bonn.de/tickets für 29,80€ tun. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, ein VIP-Ticket mit persönlichen Parkplätzen, einem reichhaltigen Buffet sowie der VIP-Cocktailbar für 199€ zu erwerben.

Sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist, gibt es Tickets an der Tageskasse, wobei hier ein höherer Preis gilt. Weitere Informationen gibt es auch auf Facebook.

Außerdem verlost der GA ein Meet & Greet sowie 1x2 VIP Tickets und 10x2 Tagestickets für die "90er live"-Party.