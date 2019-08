Bonn. Vom 15. bis zum 25. August laufen die Internationalen Stummfilmtage im Arkadenhof der Universität Bonn sowie im Kulturzentrum Brotfabrik.Das 35. Bonner Sommerkino richtet den Blick auf Pionierinnen und Leinwandikonen der Stummfilmzeit.

Von Ulrike Strauch, 16.08.2019

Zu den traditionellen Stummfilmtagen lädt der Bonner Förderverein Filmkultur wieder in den historischen Arkadenhof der Universität ein. Vom 15. bis zum 25. August sind unter freiem Himmel und mit Live-Musikbegleitung Filmklassiker, selten gezeigte und frisch restaurierte Werke zu sehen.

Allgemeine Infos zum Bonner Sommerkino

Das Bonner Sommerkino mit den Internationalen Stummfilmtagen läuft vom 15. bis zum 25. August 2019. Das Hauptprogramm wird im Arkadenhof des Bonner Universitäts-Hauptgebäudes, Regina-Pacis-Weg 1, gezeigt. Das Rahmenprogramm läuft zwischen dem 18. und dem 25. August 2019 im Kulturzentrum Brotfabrik, Kreuzstraße 16, Beuel. Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei, rechtzeitige Platzwahl ist zu empfehlen. Das Programmheft kann unter www.foerdervereinfilmkultur heruntergeladen

werden

Das Programm der Stummfilmtage in Bonn

Sie könnte Katherine Hepburns große Schwester sein - der Inbegriff der modernen Frau. Ihre kinnlangen dunkelblonden Haare flattern im Wind. Sie trägt eine weiße Bluse und eine weiße Hose: sportlich-edel an Bord eines Schiffes. So wie auch der Mann hinter ihr, der in seiner Rechten ihre Hand hält und die Linke dabei lässig am Steuerrad. Doch die Blicke der Liebenden zielen in unterschiedliche Richtungen. Er schaut auf dem Aushangfoto ein wenig verstohlen in die Kamera. Sie sieht zur Seite weg; offenbar in Gedanken versunken und offen gestanden auch ein wenig rätselhaft.

Dafür ist sie Greta Garbo - der eigentlich auf geheimnisvoll tragische Frauen in historischen Stoffen abonnierte Star, der hier gehörig aus der Rolle fällt. Und genau damit hat Metro Goldwyn Mayer 1929 für "The Single Standard" unter der Regie von John S. Robertson geworben: "Männer taten schon immer, was ihnen gefiel, und Frauen schon immer, was Männern gefiel."

Dies gilt allerdings nicht für Arden Stuart: eine wohlhabende Amerikanerin und selbstbewusste Außenseiterin, die - was die Liebe betrifft - à la carte lebt. Eine Ikone der Roaring Twenties, die eigenhändig Auto fährt und mit dem Chauffeur ihrer Familie denn wohl aus anderen Gründen anbandelt. Tatsächlich hat die Garbo danach niemals wieder eine solche Rolle gespielt. Wer nun wissen möchte, wie die schöne Schwedin diesen mondänen Part verkörpert, erfährt das unter dem österreichischen Verleihtitel "Gleiche Moral". Der Film, der in Deutschland unter dem Titel "Unsichtbare Fesseln" lief, eröffnet am Donnerstag, 15. August, die 35. Internationalen Stummfilmtage - Bonner Sommerkino des Fördervereins Filmkultur im Arkadenhof des Bonner Universitätshauptgebäudes.

Frauen im Stummfilm-Geschäft im Fokus

In diesem Jahr ist der Fokus auf die tonangebenden Frauen im (Stumm-) Filmgeschäft gerichtet; vor und hinter der Kamera. So wie die Pionierin Alice Guy-Blaché (1873-1968), die erste Filmregisseurin der Welt. Begonnen hatte sie als Sekretärin von Léon Gaumont beim Comptoir général de la Photographie. Von 1897 bis 1906 leitete sie die Produktion, bevor sie mit dem Kameramann Herbert Blaché, den sie 1907 heiratete, nach Hollywood ging und dort 1910 mit der Solax eine eigene Produktionsfirma gründete. Bis 1914 entstanden dort mehr als 300 Filme.

Bei rund 40 von ihnen führte Guy-Blaché selbst Regie. Ihre Lust, mit tradierten Rollenbildern zu spielen und diese ironisch aufzubrechen, zeigen beispielsweise "Madame hat Gelüste" und "Die Konsequenzen des Feminismus", die am Eröffnungsabend im Vorprogramm zu sehen sind. Der Tag der Alice Guy wird aber vor allem Sonntag, 18. August, sein. Die deutsche Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin. Katja Raganelli stellt beim Rahmenprogramm in der Brotfabrik ihre Hommage "Mein Traumprinz war der Kinematograph" (1996) vor, die dokumentarische Aufnahmen, Interviews, Filmausschnitte und Spielszenen mit Eva Mattes und Angela Huber als Alice Guy-Blaché verbindet.

"Der rote Kimono" verhüllt und betont am 16. August die Figur von Dorothy Davenport. Ihre Heldin droht als Prostituierte zu enden, bevor die Dinge eine unvorhergesehene Wendung nehmen. Für die Witwe des drogensüchtigen Stummfilmstars Wallace Reid war dies der dritte Film in ihren unermüdlich-öffentlichkeitswirksamen Kampf gegen die Laster der Menschheit.

Ambitioniertes Drama "Anders als die anderen"

Allerdings hatte das Ganze ein unerfreuliches Nachspiel. Das reale Vorbild der Filmfigur verklagte sie, weil die ihre Geschichte ohne Erlaubnis auf die Leinwand gebracht hatte. So nahmen das Bewusstsein und das juristische Feilen um Persönlichkeitsrechte mit diesem Film ihren durchaus berechtigten Anfang.

Unerwünschte Nebenwirkungen zeitigte auch das ambitionierte Drama "Anders als die anderen" von Richard Oswald aus dem Jahr 1919, das für Samstag, 17. August, auf dem Festivalprogramm steht. Im Chaos nach Ende des Ersten Weltkriegs war die Zensur vorübergehend außer Kraft gesetzt. Eine Chance für diesen bemerkenswerten Film über ein heikles Thema. Ein homosexueller Violinvirtuose wird von einem Strichjungen erpresst. Die Sache geht vor Gericht, wo Dr. Magnus Hirschfeld (der sich selbst spielt) eine flammende Rede für Akzeptanz und Toleranz hält.

Foto: Förderverein Filmkultur Bonn Die tragische Erpressungsgeschichte "Anders als die anderen" mit Conradt Veidt als Violinvirtuose

Der weitere Verlauf ist, wie zu erwarten, tragisch und endet mit dem Suizid des einst so angesehenen und nun nach Paragraf 175 verurteilten Musikers. Ebenso dürfte es leider auch keine Überraschung gewesen sein, dass just dieser Film die Wiedereinführung der Zensur zur Folge hatte. Der damals aus dem "Cabinet des Dr. Caligari" bekannte Hauptdarsteller Conradt Veidt emigrierte 1933 und spielte 1942 in Michael Curtiz' Exilanten-Kultfilm schlechthin den Nazi-Major Strasser.

Stummfilm-Klassiker inspirierte Tarantino

Der "Weißen Hölle vom Piz Palü" - zu sehen am Sonntag, 18. August - hat Quentin Tarantino 2009 eine Szene seiner Nazi-Groteske "Inglorious Basterds" dediziert. Das Drama von Arnold Fanck und Georg Wilhelm Pabst aus dem Jahr 1929 war seinerzeit nicht nur einer der erfolgreichsten Bergfilme, sondern gilt heute auch als einer der deutschen Stummfilmklassiker.

Foto: Förderverein Filmkultur Bonn Das Bergdrama "Die weiße Hölle von Piz Palü" mit Leni Riefenstahl.

Tatsächlich übt die Bergwelt über 133 Minuten eine ganz eigene Faszination aus. Und Hauptdarstellerin Leni Riefenstahl erklärte auf Wunsch gern, es sei Fancks "Berg des Schicksals" gewesen der sie 1924 dazu inspirierte, zum Film zu gehen.

Foto: Förderverein Filmkultur Bonn Ernst Lubitschs Salonkomödie "Das verlorene Paradies" mit Pola Negri.

Ein illustres Beispiel dafür, wie man einen Star auch "machen" kann, hatte Ernst Lubitsch mit Filmen wie "Carmen" und "Madame Dubarry" längst abgeliefert, bevor er Pola Negri schließlich nach Hollywood folgte. Ihre einzige Zusammenarbeit dort war "Das verbotene Paradies", eine in Blicken, Andeutungen und kleinen Details geistreich-frivole Salonkomödie über die Herrscherin eines fiktiven Balkanstaats, die unweigerlich als Katharina die Große zu erkennen sein dürfte. Als einer ihrer Soldaten ist am Samstag, 17. August, übrigens ein gewisser Clark Gable bei einem seiner ersten Leinwandauftritte zu sehen.