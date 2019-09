Kultur in Bonn

BONN. An diesem Mittwoch erhält das Euro Theaters Central die Schlüssel für das neue Heim des Theaters an der Budapester Straße. Die ersten Kartons sind schon am Vormittag mit einem Transporter vom Mauspfad in die künftige Bleibe transportiert worden.

Der letzte Vorhang für das Euro Theater an alter Spielstätte ist schon am 29. Mai gefallen. Die Mitarbeiter haben mit Hilfe vieler Ehrenamtlichen aus dem Träger- und Förderverein die Zeit bis zum September genutzt, um Kartons und nach Jahrzehnten am Mauspfad das Interieur, Requisiten und Archivalien zusammenzupacken. Nun ist es also so weit: Der Umzug in ein ehemaliges städtisches Bürohaus, das in den vergangenen fünf Jahren leer stand, ist gestartet. Der Zeitplan ist eng. An diesem Freitag findet bereits die Schlüsselübergabe mit dem alten Vermieter statt.

Fischer blickt zuversichtlich in die Zukunft. "Für uns ist das eine Chance, weiterhin Theater für wenige Leute zu machen." Sie verhehlt aber auch nicht, dass das Wühlen in Erinnerungen an der bisherigen Wirkungsstätte für das Team eine emotionale Reise in die Vergangenheit war und ist.

Wie berichtet schien das Aus des in den 1960er Jahren gegründeten Theaters so gut wie besiegelt, nachdem die Ratsmehrheit beschlossen hatte, die jährlichen Zuschüsse in Höhe von 144000 Euro zu streichen. Um die Existenz zu sichern, hat die Politik in der Folge allerdings beschlossen, die städtische Liegenschaft an der Budapester Straße an den Trägerverein zu verkaufen. Intendantin Fischer lobt die Zusammenarbeit mit den beteiligten Ämtern. Der Kaufvertrag sei noch nicht unterschrieben, weil einige Prüfungen noch liefen, beispielsweise zum Brandschutz. Alles in allem geht Fischer davon aus, dass inklusive des Kaufpreises rund eine halbe Millionen Euro investiert werden müssten, um den nun bezogenen Altbau umzubauen.

Neben dem Zuschauerraum und der Bühne dient eine Etage für Clubräume, in den wie bisher auch geheiratet werden kann. Im Erdgeschoss richtet das Theater ein Bistro ein. Vorgesehen ist ein Betrieb, der über den abendlichen Spielbetrieb hinaus geht. Nach bisherigen Planungen ist die Wiedereröffnung im März kommenden Jahres angedacht. Mindestens bis zum Dezember wird das Ensemble im Kuppelsaal von Thalia am Marktplatz spielen. Dort führt normalerweise das Junge Theater Beuel einen Teil seiner Stücke auf. Intendant Moritz Seibert hat den Ort für die kommenden Monate an das Euro Theater abgetreten.