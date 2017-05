Generalsanierung in drei Abschnitten

BONN. Ab Juli finden im Bonner Münster Sanierungsarbeiten statt. Die Basilika am Münsterplatz bleibt dann lange geschlossen. Die Kosten werden auf 20 Millionen Euro geschätzt.

Im Juli beginnt die Generalsanierung des Bonner Münsters. „Die Schließung ist ein Eingriff in das innerstädtische Leben “, sagt Stadtdechant Wilfried Schumacher, der am Montagabend eine Pressekonferenz abhält. Schon jetzt steht fest: die Basilika bleibt für mindestens zwei Jahre geschlossen. In dieser Zeit wird am Bauzaun eine Anlaufstelle aufgebaut, die durch die Citypastoral betreut wird.

Am 23. Juli findet um 12 Uhr der letzte Gottesdienst im Münster statt. Danach verschließt Schumacher die Türen der päpstlichen Basilika und übergibt den Schlüssel an Projektleiter Ägidius Strack und den Architekt Ulrich Hahn. Die mehr als 260 Jahre alten Münster-Glocken läuten zum letzten Mal, bevor die Prozession durch die Stadt nach Sankt Remigius zieht, wo die Gemeinde vorläufig eine neue Heimat findet. Nur der Gottesdienst am Sonntagabend, der laut Stadtdekanat vor allem von jüngeren Leuten besucht wird, findet in der evangelischen Schlosskirche statt.

Für die Baustelleneinrichtung werden über die gesamte Zeit hinweg sowohl der Kirchengrund als auch städtische Flächen rund um das Bonner Münster benötigt. Die Generalsanierung ist in drei Phasen unterteilt. Sie soll rund 20 Millionen Euro kosten.