Umbau am Bonner Hauptbahnhof

Bonn. Der Bonner Oberbürgermeister genehmigt den Verkaufsvertrag für das Nordfeld. Der Spatenstich für Kaufhaus, Hotel und Büros ist für den Herbst geplant.

Am Mittwoch unterzeichnete Oberbürgermeister Ashok Sridharan die Genehmigung für den bereits beurkundeten Verkaufsvertrag für das sogenannte Nordfeld samt Parkplatz zwischen Poststraße und Thomas-Mann-Straße und entlang der Rabinstraße an Stefan Mühling von „die developer Projektentwicklung“ GmbH aus Düsseldorf.

Im Spätherbst sollen die Bauarbeiten für das Projekt „Urban Soul“ starten. Geplant sind drei Gebäude mit einer rund 15 000 großen Nutzfläche für Einzelhandel, Gastronomie, Büros und einem Hotel. Zusammen mit dem Maximilian-Center des Investors ITB GmbH Ten Brinke auf dem Areal der ehemaligen Südüberbauung gleich gegenüber werden laut Sridharan vor dem Hauptbahnhof in den nächsten Jahren rund 200 Millionen Euro investiert.

Wie berichtet, will Ten Brinke einen viergeschossigen Neubau hochziehen, der im Erdgeschoss eine Einkaufspassage und in den weiteren Stockwerken ein Kaufhaus beherbergen soll. Ankermieter soll der britische Mode-Discounter Primark sein.

Kein Auskunft über künftige Mieter

Über seine Mieter in spe gibt Mühling derzeit noch keine Auskunft. Die Verhandlungen liefen erst an, sagte er am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit dem OB, Stadtbaurat Helmut Wiesner, Wirtschaftsförderin Victoria Appelbe und Alfred Beißel von der Liegenschaftsabteilung. Er gehe eher von einer kleinteiligeren Vermietung der rund 8000 Quadratmeter umfassenden Ladenflächen im Kaufhaus aus – dem „Lifestyle House“.

Daneben in Richtung Norden entsteht das Hotel mit mehr als 200 Betten. Auf der gegenüberliegenden Seite sind ein Parkhaus mit 300 Plätzen sowie im Anschluss daran ein Bürogebäude geplant. Das Hotel und das Kaufhaus werden zur Maximilianstraße hin durch einen Platz eingefasst, erläuterte Mühling.

Ursprünglich sollten die Passantenströme aus der Minus-eins-Ebene nur in Richtung Hauptbahnhof über Treppen beziehungsweise Rolltreppen geführt werden. Dafür hagelte es aus Politik und Bürgerschaft heftige Kritik. Inzwischen haben die Parteien sich geeinigt: So hat der Stadtrat eine Lösung durchgesetzt, die nun einen Treppenaufgang in Richtung Innenstadt/Poststraße sowie eine Rolltreppe Richtung Hauptbahnhof vorsieht. „Wir freuen uns, dass wir nun gemeinsam mit Politik, Verwaltung und Investoren nach einem konstruktiven Dialog eine gute Lösung gefunden haben“, sagte Mühling.

"Attraktives Eingangstor"

„Bonn erhält mit den Neubauten am Bahnhof rechtzeitig zum Beethoven-Jubiläumsjahr ein attraktives Eingangstor zur Innenstadt“, lobte Sridharan die Planungen der Investoren. Er freue sich, „wenn ich demnächst von meinem Büro im Stadthaus wieder neue Kräne in der Stadt sehe“.

Komplett ist die Planung, wenn Wiesner im Sommer dem Stadtrat die überarbeiteten Entwürfe für einen neuen Zentralen Busbahnhof sowie für die Neuordnung der Straße Am Hauptbahnhof vorlegen wird. Sie sollen auch Vorschläge enthalten, wie die Taxis sich dort künftig aufstellen können. Zurzeit haben sie auf dem Baufeld für das Büro- und Parkhaus von Urban Soul ihre angestammten Warteplätze.