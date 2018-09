Bonn. Zum großen BonnFest lädt der Verein City-Marketing Bonn für das erste Oktober-Wochenende ein. Musik, Information, Kulinarisches und Unterhaltung füllen das attraktive Programm.

Von Stefan Knopp, 25.09.2018

Wenn das Image der Bonner Innenstadt noch einer Politur bedurfte, dann liefert sie der Song „Bonner Plätze“, den die Band Room-Service jetzt passend zum 21. BonnFest komponiert hat.

Die Geschäftsleute, die das Straßenfest organisieren, dürften sich über Zeilen wie „Die City lädt zum Shoppen ein, zum Bummeln und noch mie“ freuen. Maike Reinhardt, Geschäftsführerin von City-Marketing Bonn, bedankte sich bei der Vorstellung des Straßenfestes in der Tanzschule Lepehne-Herbst bei Bandmitglied Günther Christen. „Wann kriegt man schon mal ein eigenes Lied geschenkt?“

Die Hausband des Bonner Tennis- und Hockeyvereins hat das Lied zu ihrem 25-jährigen Gründungsjubiläum geschrieben, und weil Christen die Innenstadt, in der er seit dem Ruhestand mit seiner Frau wohnt, würdigen wollte. „Die Bonner Plätze sind praktisch unsere erweiterte Terrasse.“ Auf dieser ist von Freitag, 5. Oktober, bis Sonntag, 7. Oktober, jede Menge los.

Buntes Programm in der Bonner City

Der Münsterplatz wird wieder zur Schlemmermeile mit Spezialitäten aus ganz Europa. Die Regionalmarke Eifel präsentiert sich auf dem Friedensplatz rund um Tourismus und Kulinarisches.

Erstmals ist die Friedrichstraße an Bord: Auf der „Weinmeile“ präsentieren regionale Winzer ihre Produkte. Ansonsten warten in den Straßen, auf Remigius- und Marktplatz Infostände rund um Genuss, Mobilität, Hotellerie, Lifestyle, Wellness, Fitness und Garten auf interessierte Besucher. Der Markt wird am Sonntag auch wieder zur Spielwiese der Bonner Stadtwerke für Kinder und Jugendliche.

Auf Markt- und Münsterplatz gibt es auch wieder Bühnen mit viel Musik und einigen Interviews, wie gewohnt moderiert von Martin Lohmer und Lepehne-Herbst-Inhaber Thomas Zimmermann. Man habe sich um Bonner Künstler bemüht, so Reinhardt.

Am Samstag spielt Room-Service ab 18.30 Uhr am Rathaus erstmals „Bonner Plätze“ live, ab Sonntag kann man es unter www.room-service.de herunterladen – und dort spenden. Die zukünftigen Einnahmen aus dem Song gehen an den Verein Sterntaler Bonn und an das Prälat-Schleich-Haus der Caritas.

Ein besonderes Angebot kommt von elf Privathotels, die unter dem Motto „Zu Gast in der eigenen Stadt“ günstige Übernachtungsmöglichkeiten inklusive Frühstück bieten. Es gehe auch darum, „eine Daseinsberechtigung für die tollen Privathotels in Bonn zu schaffen“, sagte Ruth Maria van den Elzen vom Hotel Collegium Leoninum.

Verkaufsoffener Sonntag

Buchen kann man bis 30. September unter www.bonn-region.de. Der Sonntag ist verkaufsoffen – jedenfalls hofft das die City-Marketing-Vorsitzende Karina Kröber. „Wir haben alles getan, was den Regularien entspricht.“ Aber seit Ver.di bei der Gewerbeschau in Bornheim intervenierte, kann man ja nie wissen. Egal, wie das ausgeht: „Das BonnFest findet statt“, so Kröber.

Eröffnet wird das BonnFest dieses Mal schon am Freitag um 19.30 Uhr mit Oberbürgermeister Ashok Sridharan auf der Rathausbühne. Abends geht das Fest bis 22 Uhr. Den Abschluss bildet am Sonntag gegen 18.45 Uhr traditionell das gemeinsame Singen der „Ode an die Freude“ mit dem Kinder- und Jugendchor der Bonner Oper.

Das ganze Programm findet man auf www.bonn-city.de.