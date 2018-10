Besucherrekord erwartet

Das Bonn-Fest ist am Freitagabend gestartet. Einzelhandel und Gastronome rechnen mit einer Rekordbesucherzahl.

Bonn. Am Wochenende wird in der Bonner City ein Rekordsturm an Besuchern erwartet, denn das Wetter soll glänzend werden – und verkaufsoffener Sonntag ist auch.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.10.2018

Die Bonner Innenstadt verwandelt sich am Wochenende rund um Münsterplatz, Remigiusplatz, Markt, Friedensplatz, Bottlerplatz und Poststraße in ein ausgedehntes Veranstaltungsgelände.

Bei der 21. Ausgabe des Bonn-Fests ist erstmals auch die Friedrichstraße dabei. Im vergangenen Jahr feierten mehr als 350.000 Besucher mit, in diesem Jahr erwartet die Bonner Innenstadt einen noch größeren Ansturm, zumal schönes Herbstwetter angesagt ist.

Am Freitagabend füllten sich die Plätze schon kurz nach der Eröffnung. Bis Sonntag wird auf fünf Plätzen und zwei Bühnen jede Menge Programm angeboten. Hinzu kommt der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Auf dem Münsterplatz gibt es eine Schlemmermeile, auf dem Friedensplatz wird sich die Regionalmarke Eifel präsentieren. Die Friedrichstraße zeigt sich als Weinmeile, und der Markt verwandelt sich am Sonntag in eine Kinderwelt.