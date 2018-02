Unregelmäßigkeiten bei den SWB

Bonn. Wiederholt informierten die Stadtwerke Bonn in den vergangenen Tagen über Unregelmäßigkeiten vor allem auf der Strecke der Straßenbahnlinie 62. Das sind die Gründe für die Verspätungen und Behinderungen.

Von Susanne Wächter, 07.02.2018

Wer den Twitterkanal der Stadtwerke Bonn (SWB) verfolgt, ist direkt über Pünktlichkeit oder eben auch Unregelmäßigkeiten der Busse und Bahnen informiert. Auffällig ist es jedoch, dass dies auf der Strecke der Linie 62 in den vergangenen Tagen häufiger vorkommt.

Werner Schui, Sprecher der SWB, hat dafür verschiedene Erklärungen, wie er auf GA-Anfrage sagt: "Wir haben seit Tagen, vor allem während der Rushhour, ungeheuer hohes Verkehrsaufkommen in der Bonner Innenstadt. Offenbar ausgelöst durch Störungen, Staus und kleinere Unfälle auf den uns umgebenden Autobahnen, teilweise aber auch innerhalb des Stadtgebietes." Auch Falschparker seien häufig Auslöser für Bahnverspätungen, wie am Mittwochmorgen etwa an der Prinz Albert Straße 30.

Wagen in der Werkstatt

Auf der Prinz-Albert-Straße komme es nach Angaben des Sprechers regelmäßig zu Behinderungen. Daran sind auch die Schließzeiten der Bahnschranke nicht ganz unschuldig, wie die SWB in einer schriftlichen Stellungnahme zu einem Ratsantrag schreiben, der Behinderungen für den Straßenbahnverkehr auf besagter Straße thematisierte. Die Rückstaus durch die Schließzeiten führten mehrmals täglich zu Verspätungen von bis zu sechs Minuten. "Bei einem Fünf-Minuten-Takt der Linien 61 und 62 zwischen Stadthaus und Dottendorf führt dies dazu, dass eine große Lücke im Takt entsteht", heißt es in der Antwort der Stadtwerke an das Ratsgremium.

Auf der Linie 62* kommt es heute den ganzen Tag über zu Unregelmäßigkeiten. ek (07:08) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) February 7, 2018

"Auf der Linie 62 kommt es heute den ganzen Tag über zu Unregelmäßigkeiten", teilten die Stadtwerke in den vergangenen Tagen insgesamt dreimal auf Twitter mit. Die Tatsache, dass schon morgens klar wäre, dass es im Tagesverlauf Probleme gibt, hänge auch mit Reparaturen in der Straßenbahnwerkstatt zusammen. "Seit Dezember hatten wir einige nicht selbst verschuldete Unfälle mit den Fahrzeugen. Deshalb stehen zeitweise weniger Reserven bereit, als üblich", so Schui.

Stadtwerke Bonn setzt Reservefahrer ein

Auch die Grippewelle hat die Stadtwerke erfasst. Seit einigen Tagen hätte der Verkehrsbetrieb auf einzelnen Linien Ausfälle, weil sich Fahrer krank melden. Nicht immer seien ausreichend viele Reservefahrer verfügbar. Die SWB reagierten darauf, indem sie Servicekräfte, Verwaltungs- und Werkstattmitarbeiter für die krankgemeldeten Fahrer einsetzt. Trotz dieser Vorkehrungen könne es im Tagesverlauf auf einzelnen Linienabschnitten zu Ausfällen kommen.

Während der tollen Tage aber sei man bemüht, Busse und Bahnen weitgehend störungsfrei fahren zu lassen, betont Schui.