Feuerwehreinsatz in Bonn-Castell

30.01.2017 Bonn. Am späten Sonntagabend sind Möbel in einer Mehrparteienhauswohnung an der Dietkirchenstraße in Brand geraten. Der Wohnungsinhaber wurde selbst auf das Feuer aufmerksam und rief die Feuerwehr.

Insgesamt 35 Wehrleute rückten daraufhin gegen 23.20 Uhr zum Einsatzort aus. Betroffen war die Dachgeschosswohnung eines dreistöckigen Wohnhauses. Laut Feuerwehrpressesprecher Martin Haselbauer hatte der Mieter selbst das Feuer entdeckt und daraufhin den Notruf gewählt. Er und die anderen Hausbewohner brachten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit.

Das Feuer löschten die Einsatzkräfte anschließend im Innenangriff. Mit einem Löschrohr verschafften sie sich über den Treppenraum des Hauses Zutritt zur Brandwohnung und löschten das brennende Mobiliar in kurzer Zeit ab. Ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl, so Haselbauer, habe mit dieser Maßnahme verhindert werden können. Eine bereits in Stellung gebrachte Drehleiter kam nicht zum Einsatz.

Der Mieter der Dachgeschosswohnung zog sich laut Feuerwehr leichte Verletzungen zu und wurde deshalb vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Eine Behandlung im Krankenhaus lehnte der Mann ab.

Wie Haselbauer nach dem Einsatz mitteilte, ist die Dachgeschosswohnung vorerst unbewohnbar. Bevor dort Renovierungsarbeiten stattfinden können, muss die Kriminalpolizei jedoch erst noch die Brandursache ermitteln.

Für die Anwohner der Dietkirchenstraße war es bereits der zweite größere Feuerwehreinsatz binnen kurzer Zeit. Erst im November hatte unmittelbar neben dem Wohnhaus ein Oldtimer in einer Hobby-Werkstatt gebrannt. Mehrere Stunden war die Feuerwehr damals mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen. (Jens Kleinert)