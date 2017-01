Bauarbeiten in Ippendorf

Für mehrere Stunden war das Katzenloch am Sonntag gesperrt, weil tonnenschwere Bauteile auf das Dach eines Hauses gehievt wurden.

15.01.2017 Ippendorf. Nicht Eis und Schnee zwangen Autofahrer am Sonntag zu einem unfreiwilligen Umweg. Sondern eine Vollsperrung des Katzenlochs sorgte dafür, dass viele auf dem Weg von Meckenheim oder Röttgen nach Ippendorf einen Umweg über Lengsdorf nehmen mussten.

Wegen einer privaten Baumaßnahme an einem Gebäude an der Ecke Am Waldhang war das Passieren der Röttgener Straße für mehrere Stunden nicht möglich. Mit einem Kran wurden dort vorgefertigte Dachgauben auf ein Wohnhaus gehievt.

Die Bauteile waren zuvor in Oldenburg gefertigt und nun per Tieflader nach Bonn gebracht worden. Um die tonnenschweren Module millimetergenau in die freigelegten Aussparungen im Dach hineinzumanövrieren, musste ein Spezialkran auf der Straße aufgebaut werden.

Diese heikle Aktion wurde jedoch nicht nur von den Nachbarn verfolgt, viele Ippendorfer kamen in der Mittagszeit vorbei, um sich das Spektakel anzusehen.

Allerdings lief nicht alles ganz nach Plan. „Wir sind bereits mit mehr als einer Stunde Verspätung hier angekommen“, sagte ein Mitarbeiter vor Ort. Diese Zeit müsse man jetzt wieder aufholen. Erst am späten Nachmittag war eine Durchfahrt wieder möglich. (Gabriele Immenkeppel)