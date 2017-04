Verdächtiger im Fall der Siegauen-Vergewaltigung

Bonn. Das Landeskriminalamt hat DNA-Spuren des Verdächtigen am Tatort festgestellt. Der 31-Jährige hat die Tat bislang nicht gestanden. Heute entscheidet der Haftrichter.

Von Anja Wollschlaeger, 09.04.2017

Der Festgenommene aus dem Raum Siegburg ist zur weiteren Überprüfung in Polizeigewahrsam. Im Laufe des Tages entscheidet der Haftrichter und ordnet möglicherweise Untersuchungshaft an. Der Festgenommene aus dem Raum Siegburg stammt aus Ghana. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft begründen die Behörden die Festnahme mit Übereinstimmungen mit den bekannten Personenbeschreibungsmerkmalen und auch dem veröffentlichten Phantombild. Seine DNA wurde am Tatort sichergestellt. Die Wissenschaftler des Landeskriminalamtes NRW stellten eine Übereinstimmung der gesicherten Spuren mit der DNA des Beschuldigten fest.

Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt: In der Nacht auf den 2. April hatte ein Mann ein Pärchen überfallen, das in der Siegaue bei Geislar gezeltet hatte. Vor den Augen ihres 26 jährigen Freundes wurde dabei eine 23-Jährige von dem Täter vergewaltigt. Seither fahndete die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Vergewaltiger. Eine Woche nach der Tat konnte am Samstagvormittag der mögliche Täter gefasst werden. "Wir sind optimistisch, dass wir den Richtigen haben", sagte Polizeisprecher Robert Scholten am Samstag.