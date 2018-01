Per Haftbefehl gesucht

Duisdorf. Einem Einbrecher ist die Bonner Polizei auf die Schliche gekommen, der bei einem früheren Einbruch eine DNA-Spur hinterlassen hat. Nun prüfen die Beamten, ob er für weitere Fälle verantwortlich ist.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.01.2018

Zivilfahnder der Bonner Polizei haben am Montag einen per Haftbefehl gesuchten Einbrecher festgenommen. Laut Bericht war der 57-Jährige offensichtlich im Mai 2017 in ein Einfamilienhaus am Rosenhain in Duisdorf eingestiegen. Der unbekannte Täter hatte am Tatort eine DNA-Spur hinterlassen, die dem 57-Jährigen im Laufe der Ermittlungen zugeordnet werden konnte.

Der Mann, der ohne festen Wohnsitz ist und der Polizei wegen Eigentumsdelikten bekannt ist, wurde in der Bonner Innenstadt festgenommen und in eine Justizvollzuganstalt gebracht. Die Ermittler prüfen, ob er für weitere Einbrüche in Bonn oder der Region in Betracht kommt.