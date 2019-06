Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Bonn. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bonn feiert heute einen Tag der offenen Tür. Neben Astronaut Matthias Maurer ist eine Raumfahrtshow das Highlight des Tages. Ende ist um 17 Uhr.

Von Sophia Rogalla, 16.06.2019

Der Standort Bonn des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Oberkassel feiert heute Tag der offenen Tür. An vielen verschiedenen Ständen stellen die Wissenschaftler des DLR die Arbeitsbereiche des Standortes vor. Das große Highlight ist die Raumfahrtshow, die die Besucher mit auf einen Flug ins All nimmt und das Leben auf der Internationalen Raumstation mit Live-Experimenten auf der Bühne vorstellt.

In einem Flugsimulator können sowohl die Kleinen als auch die Großen einen Segelflug erleben. Auch Astronaut Matthias Maurer von der European Space Agency ist heute zu Besuch beim DLR. Die Raumfahrtshow läuft noch einmal um 14.45 Uhr. Der Tag der offenen Tür endet um 17 Uhr.