Verkehrsführung

Bonn. Nach monatelanger Sperrung wird die Maximilianstraße ab Freitagmittag wieder in Richtung Hauptbahnhof befahrbar sein. Der Bonner Stadtrat hat zudem dauerhaft den Linksabbieger am Belderberg beschlossen.

Nach monatelanger Sperrung soll ab Freitagmittag die Maximilianstraße wieder in Richtung Hauptbahnhof befahrbar sein. Das teilte die Stadt Bonn am Donnerstag mit. Damit wird die baustellenbedingte Kappung des Cityrings einen Tag früher als vorgesehen aufgehoben. Der Verkehr kann wieder wie gewohnt über den Cityring fließen. Wie berichtet, hatte der Bauherr des Maximilian-Centers, die Firma Ten Brinke, die Sperrung im Zusammenhang mit Aushubarbeiten beantragt.

Von der Wesselstraße aus soll das Abbiegen künftig in beide Fahrtrichtungen, also auch in Richtung Kaiserstraße, weiter möglich sein. Der Stadtrat beschloss am Donnerstagabend in seiner Sitzung außerdem, dass die während der Sperrung bestehende Einbahnstraßenregelung zwischen Wesselstraße und Kaiserplatz sowie das Verbot der Durchfahrt von der Kaiserstraße zum Hauptbahnhof bestehen bleiben soll.

Diese Regelung ist aus Sicht der Planungsverwaltung erforderlich, um die Verkehrsbelastung vor dem Bahnhof nach Aufhebung der Sperrung der Maximilianstraße zu begrenzen. Ebenso beschloss der Rat die Fortführung des Feldversuchs eines Linksabbiegers vom Belderberg zum Bertha-von-Suttner-Platz.