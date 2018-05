Innenstadtverkehr

BONN. Die Stadtverwaltung will die Sperrung der Maximilianstraße in Bonn nicht fortsetzen. Eine IHK-Umfrage ergibt deutliche Umsatzeinbußen seit der Kappung des Verkehrsrings.

Die Sperrung der Maximilianstraße wird Anfang Juni voraussichtlich aufgehoben, wenn der dafür notwendige Teil der Bauarbeiten am Maximilian-Center beendet ist. Das geht aus einer Vorlage der Verwaltung hervor, über die die Bonner Bezirksvertretung am 15. Mai erstmals beraten wird. Aufrecht erhalten werden soll der Linksabbieger vom Belderberg auf den Bertha-von-Suttner-Platz. Von ihrer Idee, die Sperrung für Tests im Straßenverkehr zu verlängern, nimmt die Verwaltung also Abstand. Sie hatte im Zuge dessen vorgeschlagen, die Busspur vor dem Uni-Hauptgebäude abzuschaffen und zu einem Radweg in umgekehrter Richtung auszuweisen.

Die Pläne, dass Nahverkehrs-Busse und Pkw sich eine Spur teilen, war unter anderem beim Einzelhandel auf Widerstand gestoßen. Die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg, der Verein City-Marketing und Haus & Grund als Eigentümer-Lobby haben am Mittwoch eindringlich gefordert, die alten Verkehrsverbindungen wieder herzustellen und den City-Ring zu öffnen. Eine weitere Testphase für den Linksabbieger befürworten sie allerdings.

Eine aktuelle Umfrage der IHK hat ergeben, dass viele Händler der Innenstadt im ersten Quartal, also mit Beginn der Kappung City-Ring Umsatzeinbußen hinnehmen mussten und einen Besucherrückgang beobachteten. Im Vergleich mit dem Vorjahresquartal läge das Umsatz-Minus bei durchschnittlich 12,3 Prozent. NRW-weit hätten Händler im ersten Quartal 2018 ein Umsatzplus erzielt, so IHK-Geschäftsführer Stephan Wimmers: "Die Situation des Bonner Einzelhandels ist existenzbedrohend", sagte Wimmers.

Am Donnerstagabend berät der Stadtrat über einen Antrag der SPD zum City-Ring. Die Sozialdemokraten unterstützen den früheren Ansatz der Verwaltung, weiter die Maximilianstraße zu sperren und die Radspur einzurichten. Im Planungsausschuss fand die SPD für ihren Vorschlag keine Mehrheit.