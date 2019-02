Spektakel in der Rheinaue

Bonn. Es waren zähe Absprachen nötig, jetzt hat Roncalli für das Jahr 2019 endlich eine Spielstätte in Bonn. Das legendäre Spektakel findet vom 10. Mai bis zum 1. Juni auf dem KunstRasen statt.

Der Circus Roncalli hat im Jahr 2019 eine Spielstätte in Bonn. Das legendäre Spektakel findet von Freitag, 10. Mai, bis Samstag, 1. Juni, auf dem KunstRasen, Charles-de-Gaulle-Straße, statt. „Es waren eine ganze Reihe von Absprachen nötig, aber jetzt ist alles unter Dach und Fach“, sagte Geschäftsführer Sascha Freudrich dem GA.

Es war eine schwere Geburt. Denn einen offiziellen Zirkusplatz hat Bonn nicht. „Der Standort in der Rheinaue stand schon lange fest, aber wir konnten ihn nicht offiziell benennen, weil es noch eine Reihe von Feinabstimmungen gab“, sagte Freudrich.

Der Circus Roncalli, der auf die Präsentation von Tiernummern Programm verzichtet und sich auf Akrobatiknummern spezialisiert hat, wird in diesem Jahr acht deutsche Städte besuchen – darunter Bonn. Dass auf den Plakaten eine genaue Angabe zum Standort fehlte, führte zu Spekulationen (wir berichteten). „Wir starten doch keinen Kartenvorverkauf, wenn wir keine Gewissheit haben, dass wir gastieren“, sagte Freudrich, der über den neuen Standort begeistert ist. Es ist der Platz, wo im Sommer die Open-Air-Reihe von Konzertveranstalter Ernst-Ludwig Hartz läuft.

Bereits 450.000 begeisterte Zuschauer erlebten 2018 Bernhard Paul's neuestes Meisterwerk „Storyteller: Gestern, Heute, Morgen“. Jetzt steht dem Gastspiel des umjubelten Spektakels in Bonn also nichts mehr im Wege. Das Gastspiel findet vom Freitag, den 10. Mai bis zum Samstag, den 01. Juni auf dem KunstRasen, Charles-de-Gaulle-Straße, statt und ist die dritte Gastspielstadt der Tournee 2019, die Roncalli durch ganz Deutschland führen wird.

„Wir freuen uns, dass wir in Abstimmung mit der Stadt Bonn und den Verantwortlichen der Open-Air Reihe auf dieser Fläche gastieren werden. Da die Bauarbeiten am Bonner Stadtgarten noch andauern, haben wir mit dem KunstRasen an der Charles-de-Gaulle-Straße eine bei den Bonnerinnen und Bonnern beliebte und bekannte Ausweichfläche gefunden“, so Roncalli- Gründer und -Direktor Bernhard Paul. „Bonn ist eine geschichtsträchtige Stadt für Roncalli und liegt uns sehr am Herzen. Dort haben wir vor 43 Jahren Uraufführung gefeiert“, sagte Paul.

Spielzeit und Ort: 10. Mai bis 01. Juni 2019, Bonn (KunstRasen/Charles-de-Gaulle-Straße). Tickets & weitere Infos: roncalli.de, Preise: 15 bis 64 Euro (zzgl. VVK-Gebühren), Circuskasse: ab 10. Mai täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, am Circusgelände. Roncalli-Hotline für Bonn: 0228 / 53 409 904. Tickets auch erhältlich in allen bekannten Vorverkaufsstellen.