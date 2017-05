Gastspiel im Stadtgarten

Circus Roncalli feierte am Sonntagabend die Permiere seines Jubiläumsprogramms in Bonn.

Bonn. 40 Jahre nach der Welturaufführung gastiert der Circus Roncalli mit dem Jubiläumsprogramm erneut in Bonn. Am Sonntagabend fand die erste Aufführung im Stadtgarten statt.

Von Martin Wein, 07.05.2017

Im voll besetzten Zelt feierte der Circus Roncalli am Sonntagabend die Bonn-Premiere seines Jubiläumsprogramms „Die Reise zum Regenbogen geht weiter“. Im Mai vor 40 Jahren hatte Zirkuschef Bernhard Paul mit seinem damaligen Ensemble Welturaufführung auf der Bonner Hofgartenwiese gefeiert. Viel Clownerie, spektakuläre Akrobatik und die nostalgische Atmosphäre des Qualitätszirkus mit seinem eigenen Orchester begeisterten auch am Sonntag die Premierenbesucher.

Weil der Platz an der Beethovenhalle wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung steht, hat Roncalli das Zelt nicht weit vom Ur-Standort aufgebaut: im Stadtgarten am Alten Zoll. Die nächsten Vorstellungen sind am Mittwoch um 15.30 und 20 Uhr. Karten gibt es in den Bonnticket-Shops der GA-Zweigstellen.