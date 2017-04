Zirkus in Bonn

Bonn. Das Vorkommando von Roncalli ist in Bonn angekommen. Am Donnerstag wurden die ersten Teile für das Zirkuszelt am Stadtgarten abgeladen. Für die Mitarbeiter wird es nun stressig.

Zwischen Uni-Hauptgebäude und Altem Zoll sind die ersten Anker gesetzt, der beleuchtete Schriftzug für das Zelt ist auch schon da. Gute Nachrichten haben Tourneeleiter Johannes Frank und Betriebsleiter Patrick Philadelphia: „Wir haben einen Platz für die Wohnwagen unserer Artisten gefunden“, so Frank. Sie seien „überglücklich“, dass die neuen Eigentümer des Haribo-Geländes in Friesdorf gestatten, das Areal zu nutzen.

"Sie waren super kooperativ und haben uns ziemlich aus der Patsche geholfen“, so der Tourneeleiter weiter. Wie berichtet, war die Zusage für einen Platz an der Josefshöhe von der Stadt kurzfristig zurückgezogen worden. Der Platz am Stadtgarten reicht gerade einmal fürs Zelt und einige Materialwagen. Jetzt steht dem Gastspiel in Bonn nichts mehr im Wege.

„Die nächsten Tage werden stressig werden“, so die beiden für die Logistik zuständigen Mitarbeiter. Roncalli-Direktor Bernhard Paul, der in Bonn seinen 70. Geburtstag feiern wird, verspricht mit der neuen Show eine „Oper für die Augen“. Die Premiere der Roncalli-Jubiläumsshow ist am Sonntag, 7. Mai, ab 18.30 Uhr. Roncalli ist bis zum 28. Mai in Bonn. Vorstellungen sind mittwochs bis freitags um 15.30 und 20 Uhr, samstags um 15 und 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen um 14 und 18 Uhr.