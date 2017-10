Großeinsatz der Feuerwehr

Bonn. Am Mittwochabend ist die Bonner Feuerwehr zu einem Großeinsatz an der Rheinschule im Bonner Stadtteil Endenich ausgerückt. Es besteht der Verdacht, dass Chlorgas ausgetreten ist.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.10.2017

Die Bonner Feuerwehr ist am Mittwochabend gegen 21 Uhr zu einem ABC-Einsatz an der Rheinschule in Bonn-Endenich ausgerückt. Etwa 20 Einsatzfahrzeuge, darunter Feuerwehr und Rettungsdienst, sind nach ersten Informationen vor Ort.

Ob tatsächlich Chlorgas ausgetreten ist, ist nicht bekannt. Die Feuerwehr hat einen Dekontaminationscontainer errichtet.

Foto: Rüdiger Franz

Weitere Informationen folgen