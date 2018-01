Feuerwehr im Einsatz

Bonn. An der Ludwig-Richter-Schule ist am Dienstagabend Chlorgas-Alarm ausgelöst worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, konnte jedoch kurze Zeit später wieder abziehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.01.2018

Wegen des Verdachts auf Chloraustritt ist die Bonner Feuerwehr am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr an die Ludwig-Richter-Schule in Duisdorf ausgerückt. Im Schwimmbad der Schule war die Chlorgasanlage ausgelöst worden. Die Aufsicht alarmierte daraufhin die Feuerwehr, so Einsatzleiter Arno Kluwig.

Fünfzehn Personen mit ihren Betreuern befanden sich zum Zeitpunkt der Alarmierung in dem Schwimmbad. Die Aufsicht ließ das Gebäude räumen, die Schwimmer konnten sich in der darüberliegenden Sporthalle umziehen. Die Sportler, die dort trainierten, verließen ebenfalls die Räume.

Eine Gefahr bestand jedoch nicht. Chlor war nicht ausgetreten, bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte verstummte der Alarm bereits wieder, erklärte Kluwig. "Der Alarm löste wohl zurecht aus", sagt der Einsatzleiter jedoch. Und weiter: "Wir vermuten eine Unterchlorung des Wassers." Dies sei im Normalfall kein Einsatz für die Feuerwehr. Es handele sich hier um ein Problem im Wasserbetrieb.

Die Einsatzkräfte kontrollierten noch die Anlage und nahmen Messungen des Chlorgehaltes vor. Dabei wurde jedoch nichts Außergewöhnliches festgestellt.

In der Schwimmhalle würde nach Auskunft der Feuerwehr keine Chlorgasanlage mit Gasflaschen betrieben werden. Die Chlorung des Wassers würde mit einer Chlorbleichlauge vorgenommen.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften aus. Wenn es sich um einen richtigen ABC-Alarm gehandelt hätte, hätten die vielen Einsatzkräfte sowie die Experten direkt vor Ort sein müssen, erklärt die Feuerwehr das Vorgehen. So konnten sie nach einer knappen Stunde wieder abziehen.