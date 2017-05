Feuerwehreinsatz wegen Geruchsentwicklung

Bonn. Merkwürdiger, ungewohnter Gestank ruft den Einsatz eines ABC-Wagens auf den Plan. Bonnorange gibt Tipps, wie solche Gerüche vermieden werden können.

Von Matthias Meister, 30.05.2017

Temperaturen von mehr als 30 Grad, Sonne satt – der Sommer ist in den letzten Tagen endgültig in Bonn angekommen. Nicht nur die Menschen ächzen unter der Hitze, sondern auch der Müll in den Tonnen der Stadt. So gingen bei der Leitstelle der Bonner Feuerwehr am Sonntagabend sowie Montagmorgen mehrere Anrufe ein, in denen sich Bürger über Gestank beschwerten.

Wie Stadtsprecher Marc Hoffmann mitteilte, stammten sie aus dem Raum Plittersdorf, Wurzerstraße, in Richtung Rüngsdorf. „Die Feuerwehr schickte daraufhin einen ABC-Erkundungswagen hinaus“, so Hoffmann weiter. Da die Wehrleute feststellten, dass der Geruch aus Mülltonnen stammte, informierten sie laut Hoffmann den Reinigungsdienst Bonnorange.

Dessen Sprecherin Birgit Gußmann lagen dazu am Montagnachmittag keine weiteren Informationen vor. Gleichwohl konnte sie aber berichten, dass auch bei Bonnorange eine Beschwerde über Gestank einging: „Bei uns meldete ein Bürger stinkende Abfälle. Das war Obst, das neben der Tonne in der Hitze lag.“ Dass das mit der Zeit stinke, sei nicht verwunderlich.

Um unangenehme Gerüche zu vermeiden, hat der Reinigungsdienst Tipps zum richtigen Umgang mit Müll im Sommer veröffentlicht. Restmülltonne, Biotonne und Gelbe Tonne sollten möglichst im Schatten stehen, Tonnendeckel geschlossen bleiben und Speisereste möglichst fest in Tüten oder Zeitungspapier eingewickelt werden, ehe sie in der Restmülltonne landen. So könne zudem ein schnelles Vermehren von Ungeziefer vermieden werden.

Geruch könne aber auch nach Leerung der Biotonnen zurückbleiben. „Es kann schon mal sein, dass während der Leerung Fruchtsäfte auf die Straße tropfen. Das stinkt natürlich.“

Dass aufgrund von Hitze die Leerungstermine der Tonnen angepasst werden, habe es bislang noch nie gegeben. Neben großem organisatorischem Aufwand sei dies auch nicht der Weg von Bonnorange. „Wir setzen darauf, den Bürgern Tipps zu geben, wie sie ihre Mülltonnen sauber halten oder professionell reinigen lassen können“, so Gußmann.

