Bonn. Jürgen Reining hört bei den Stadtwerken auf. Aus „persönlichen Gründen“ scheidet der Geschäftsführer der SWB-Tochter Bus und Bahn zum 1. Oktober aus.

Das hat er Oberbürgermeister Ashok Sridharan mitgeteilt, dem Vorsitzenden im Aufsichtsrat der SWB-Tochter. Zwischenzeitlich stand Reining an der Spitze des Gesamtkonzerns. Zu den Hintergründen seines Rückzugs äußerte er sich nicht.

Er geht wohl nicht so ganz im Guten. In Stadtwerke-Kreisen gilt als offenes Geheimnis, dass das Verhältnis zwischen ihm und Klaus-Peter Gilles, dem Vorsitzenden des Konzernaufsichtsrates, angespannt ist. Der CDU-Fraktionschef nahm Reining offenbar übel, dass der Manager in seiner Zeit als Geschäftsführer der SWB-Holding Problemfälle wie den verlustreichen Betriebsführungsvertrag für die Wahnbachtalsperre zu lange ungelöst ließ. Reining leitete den Gesamtkonzern von 2009 bis 2014 gleichberechtigt mit Marco Westphal und Frank Preißmann.

Oberbürgermeister Ashok Sridharan, der dem Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe vorsitzt, sagte, Reining habe ihn vergangene Woche über den Schritt informiert. „Ich habe ihm für seine langjährige Arbeit gedankt und viel Glück für die Zukunft gewünscht“, so Sridharan. Nun will der OB möglichst schnell eine Verwaltungsvorlage erarbeiten lassen, um einen Nachfolger zu finden. Viel Zeit bleibt schließlich nicht mehr bis zu Reinings Ausscheiden.