Die Idee, ehrenamtliche Paten in Bonn zu schulen ist vor zehn Jahren entstanden: Seither sorgen die „Esperanza“-Schwangerschaftsberatungsstelle des Caritasverbands und die Katholische Familienbildungsstätte mit finanzieller Unterstützung der Stadt Bonn gemeinsam dafür, dass Frauen ausgebildet werden, um Familien zu helfen, die Unterstützung brauchen. Wer sich angesprochen fühlt, kann ohne Anmeldung zum nächsten Informationsabend am Dienstag, 13. März, um 19 Uhr zur Katholischen Familienbildungsstätte in die Lennéstraße 5 kommen. Die Erstgespräche sind am 20. März, die nächste Schulung beginnt am 10. April.