„Für mich ist es schon wichtig, Konferenzen nachhaltig zu organisieren. Dass man wenig Fleisch anbietet. Getränke nicht in Dosen oder Plastikflaschen verteilt. Da ich selber Kinder habe, ist Nachhaltigkeit für mich noch bedeutsamer geworden. Auch wenn es im Alltag nicht immer zu 100 Prozent funktioniert. Ich halte es für wichtig, dass man die Konsequenzen für seine Umwelt und die Mitmenschen in all seinen Handlungen und Kaufentscheidungen mitdenkt.“

Sascha Förster Bonn.digital

"Ich lebe seit zwanzig Jahren autofrei, ernähre mich regional, ökologisch und vorwiegend vegetarisch. Ich bin Mitglied bei der Solidarischen Landwirtschaft in Bonn. Meine Urlaubsreisen finden nicht mit dem Flugzeug, sondern mit Bahn oder Fahrrad statt. Ökostrom nutzen, Recycling betreiben, faire Kleidung tragen, den Konsum reduzieren – wenn man mal damit anfängt, all die Möglichkeiten eines nachhaltigen Lebensstils auszutesten, dann macht das auch Spaß.“

Valeska Zepp, Redaktionsbüro für zukunftsfähige Mobiliät und Gesellschaft

„Ich bin Lasten- und E-Bike-Fahrer und beziehe Ökostrom. In dieser Woche habe ich zusammen mit Freunden über Facebook zu einer „No-Plastic-Challenge“ aufgerufen: Dabei haben wir unseren tatsächlichen Plastikverbrauch ermittelt und fangen nun an, ihn jede Woche um mindestens zehn Prozent zu reduzieren. Bis wir das „No-Plastic“ erreicht haben. Für mich ist es wichtig, dass ich etwas tue, was sich auch im täglichen Leben umsetzen lässt.“

Christian Gollmer, Forum für Nachhaltigkeit im Bergischen