Cabriobus-Fahrten sind beliebte Touren

Bonn. Die Bonn-Information zieht ein positives Fazit des Jahres 2017. Neu im Angebot ist jetzt ein Rundgang zum Thema „200 Jahre Bonner Universität – von der kurfürstlichen Residenz zum Uni-Campus“.

Von Stefan Knopp, 22.03.2018

Stadtrundfahrten durch Bonn

Die Zahl ist beeindruckend: 2175 Stadtrundgänge und -fahrten hat Dieter Dohm schon absolviert. Ans Aufhören denkt er nicht. Seit 22 Jahren ist er für die Bonn-Touren unterwegs, der Dienstälteste der 63 Gästeführer. Warum? „Weil es Spaß macht“, sagte der 81-Jährige bei der Vorstellung des diesjährigen Programms von Bonn-Information.

Dorthin waren neben der Leiterin von Bonn-Information Melanie von Seht auch Gästeführerin Birgit Löffelsender und Andreas Pietz gekommen, der die Touren für Passagiere der Kreuzfahrtschiffe organisiert. Löffelsender ist seit zehn Jahren dabei und freut sich immer noch, wenn die Leute feststellen, dass Bonn gar nicht das verschlafene Dorf ist, für das viele es halten. „Ich finde es schön, wenn die Gäste, die hierher kommen, die Erwartung mitbringen, dass Bonn eine langweilige Stadt ist.“

Kneipentouren zur Erholung

Diese Erwartungshaltung habe den Vorteil, dass sie schnell ausgeräumt und übertroffen wird. Viele würden nach den Führungen sagen, sie hätten nicht gedacht, wie viel Leben und Entwicklung in der ehemaligen Bundeshauptstadt ist, so Dohm. Er leitet Führungen zu politischen Themen: Weg der Demokratie, Besichtigung des alten Plenarsaals und so weiter, alles laut von Seht sehr gut nachgefragt. Aber darauf festgelegt ist er nicht. „Zur Erholung mache ich die Kneipentouren.“ Löffelsenders Fachgebiet ist Beethoven, sie übernimmt aber auch die neue Tour „200 Jahre Bonner Universität – von der kurfürstlichen Residenz zum Uni-Campus“.

Das Jahr laufe gut an, so von Seht, die auch mit dem Betrieb 2017 zufrieden war: Mehr als 2200 Einsätze hatten die Gästeführer zu verzeichnen, gut 60 000 Personen nahmen daran teil. Weiterhin die beliebteste Tour sei die mit dem Cabriobus, die auch in Kombination mit einer Fußführung angeboten wird. Der Bus soll verstärkt insbesondere an den Samstagen zum Einsatz kommen. Ebenfalls stark nachgefragt sind ihr zufolge die Touren „Über den Dächern von Bonn“ mit Besuch des Stadthaus-Dachs – „Das ist für viele ein echtes Highlight“ –, die Beethovenführungen und die Kombination Fußführung und Schiffstour.

Bonn-Information setzt verstärkt auf Online-Buchungen, vor allem, um besser planen zu können, ob man vielleicht statt des üblichen Cabriobusses einen Doppeldecker zum Einsatz bringt oder weitere Tourleiter einsetzt. „Es gibt Wochenenden, da reichen die 63 Führer nicht aus.“ Etwa an Ostern, während Rhein in Flammen oder am Tag der deutschen Einheit. Vermehrt würden auch Kreuzfahrtschiffe für einen Kurzbesuch mit Führung am Rheinufer anlegen, sagte Pietz. Dieses Jahr werde erstmals getestet, ob sich das mit einer Busfahrt kombinieren lasse.