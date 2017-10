Bonn. Der Rat befasst sich im Dezember mit dem Siegerentwurf aus der Bürgerwerkstatt zum Viktoriakaree. Das City-Marketing lobt Größe der vorgesehenen Einzelhandelsfläche.

Die Bürgerwerkstatt zum Viktoriakarree ist beendet, eine Empfehlungskommission hat aus vier Entwürfen einen Entwurf ausgewählt, nun muss sich der Stadtrat in seiner Dezembersitzung mit dem Ergebnis beschäftigen und beraten, wie es mit dem Karree weitergehen soll. Doch schon jetzt steht fest: Die Debatte wird heiß.

So hatte CDU-Fraktionsgeschäftsführer Georg Fenninger im Vorfeld der Sitzung der Empfehlungskommission angekündigt, die CDU werde keinem der vier Entwürfe zustimmen. Die beiden CDU-Mitglieder der Empfehlungskommission, Ratsherr Bert Moll und Landtagsabgeordneter Guido Déus, ignorierten Fenningers Ankündigung jedoch und stimmten mit dem Gros der Kommission für den Entwurf des Bonner Büros skt Umbaukultur (siehe „Der Siegerentwurf“). Auch in den Reihen von Grünen und FDP sehen dem Vernehmen nach einige den Siegerentwurf äußerst kritisch.

Für Bert Moll, der mit dem vorliegenden Ergebnis dagegen „gut leben kann“, steht fest: Für einen Ratsbürgerentscheid über die ursprüngliche Planung des Investors Signa für ein Einkaufszentrum im Viktoriakarree, wie ihn Fenninger ebenfalls noch mal ins Gespräch gebracht hatte, werde es keine politische Mehrheit geben. Natürlich müsse sich seine Fraktion noch mit den Details des neuen Planentwurfs befassen, sagte Moll. „Aber, die Pläne von Signa sind wegen des Votums der Empfehlungskommission für uns obsolet und damit auch ein Ratsbürgerentscheid. Etwas anderes können wir den Bürgern nach der aufwendigen Planerwerkstatt mit Bürgerbeteiligung und der Entwicklung einer neuen Planung auch nicht vermitteln“, betonte der planungspolitische Sprecher der CDU. Moll kann nachvollziehen, dass Fenninger und auch andere Fraktionskollegen die Sorge umtreibe, dass Signa sich jetzt möglicherweise ganz als Investor zurückziehe und dann Stillstand im Karree herrsche.

Signa lehnte Entwürfe ab

Wie berichtet, hatte Signa in einem Schreiben an OB Ashok Sridharan kurz vor Abschluss der Bürgerwerkstatt seinen Ausstieg aus der Empfehlungskommission mitgeteilt. Grund: Signa, ein Unternehmen des österreichischen Karstadt-Besitzers René Benko und Eigentümerin eines großen Teils der Gebäude auf dem Areal des Karrees, hatte unterm Strich alle vier zur Entscheidung vorgelegten Entwürfe als nicht wirtschaftlich und damit nicht realisierbar bezeichnet. Das Unternehmen hatte selbst eine große Shoppingmall geplant (siehe Grafik).

„Leider hat Signa die überarbeiteten Fassungen bei der Abschlussveranstaltung nicht gesehen“, bedauert Moll. Der Entwurf des Bonner Büros skt , dem die Kommission letztlich mit 20 Ja-Stimmen und damit mit breiter Mehrheit ihre Zustimmung gab, könne aber durchaus im Interesse des Investors liegen.

So sieht er im Bereich zur Stockenstraße hin eine Einzelhandelsnutzung von bis zu 12 000 Quadratmetern vor. Da Signa sich in dem OB-Schreiben nach wie vor gegenüber der Stadt gesprächsbereit gezeigt habe, sei die Tür wohl noch nicht zugeschlagen. Moll hält das Signa-Schreiben für ein „strategisches“ Schreiben und hofft, dass der Investor weiter verhandlungsbereit sei. „Wir lassen uns von Signa aber nicht unter Druck setzen.“

Ähnlich sieht es SPD-Stadtverordneter Helmut Redeker. Der planungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion war ebenfalls Mitglied der Empfehlungskommission und ist wie Moll von dem skt-Entwurf ganz angetan. „Er sieht viel Platz für Einzelhandel vor, aber eben nicht in einer Mall, sondern architektonisch gut in das Karree eingebunden.“ Auch Redeker hält es für möglich, dass man mit Signa über diesen Entwurf noch einmal reden könne. Aber die Stadt Bonn – auch das sieht er wie Moll – sollte sich auf keinen Fall unter Druck setzen lassen. Sollte das Unternehmen sich gar nicht bewegen wollen, „dann bleibt es im Viktoriakarree so wie es ist und wir müssten uns mit der Frage befassen, was mit dem Viktoriabad geschehen soll“, so Redeker. Auch eine Möglichkeit: Signa verkauft die Immobilien. „Wir waren uns größtenteils einig, dass sich dann ein anderer Investor finden lässt.“

"Städtebaulich interessante Lösung"

Einige Ideen zur Nutzung der seit 2010 geschlossenen Schwimmhalle gibt es bereits. Etwa, das Bad als neues Domizil für das Stadtmuseum zu nutzen. Oder, wie das Büro „scheuvens + wachten plus“ aus Dortmund vorschlägt, dort ein sogenanntes Mitmachhaus einzurichten. Für den Dortmunder Entwurf hatten sechs Kommissionsmitglieder votiert, darunter Holger Schmidt von der Linksfraktion. Teile daraus, die etwa die Nutzung des Schwimmbads betreffen, sollen deshalb in die Empfehlung integriert werden, erklärte Redeker.

Grünen-Planungsexperte Hartwig Lohmeyer, der ursprünglich das Dortmunder Modell favorisiert und dann auch für skt gestimmt hat, zeigt sich ebenfalls zufrieden. Für ihn sei wichtig, dass der skt-Entwurf im Nachhinein nicht noch verändert werde. „Städtebaulich gesehen ist das eine interessante Lösung.“

Und wie bewerten Vertreter der Wirtschaft das Ergebnis der Bürgerwerkstatt? „Für uns bietet der skt-Entwurf eine gute Basis, auf der man weiter aufbauen kann“, sagte Karina Kröber von City-Marketing. Positiv finde sie, dass eine relativ große Einzelhandelsfläche vorgesehen sei und der City-Ring nicht tangiert werde. „Uns ist wichtig, dass in die Einzelhandelsflächen ein Magnet kommt, der die Kunden auch in das Karree reinzieht.“ Im hinteren Bereich zum Belderberg kann Kröber sich gut eine Mischung aus Gastronomie und Kleinkunst mit studentischem Flair vorstellen.

Signa-Sprecher Robert Leingruber erklärte auf Anfrage des GA , sein Unternehmen warte zunächst die Antwort der Bonner Stadtverwaltung auf das Signa-Schreiben ab. „Dann werden wir sehen, welche weiteren Schritte wir gehen werden.“