Schnee und Glätte

BONN. Der Wintereinbruch in Bonn hat große Auswirkungen auf den Busverkehr in Bonn am Donnerstagmorgen. Viele Haltestellen können aktuell nicht mehr angefahren werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.01.2019

Die glatten und zugeschneiten Straßen wirken sich am Donnerstagmorgen stark auf den Öffentlichen Personennahverkehr in Bonn aus. Wie die Stadtwerke Bonn (SWB) mitteilen, können schon seit dem frühen Morgen vereinzelte Busstationen nicht mehr angefahren werden.

Um 9.30 Uhr gaben die SWB bekannt, dass sämtliche Bergstrecken im Bonner Bereich für die Fahrzeuge nicht mehr erreichbar sind. Ausnahme: Die An- und Abfahrt des Malteserkrankenhauses. Keinen Busverkehr gibt es aktuell auch im Bereich Schwarzrheindorf und Geislar, wo die Linien 640, 550 und SB55 nicht mehr fahren können.

Mit Behinderungen müssen Pendler auch auf den Bahnstrecken rechnen. Eine kurzzeitige Streckensperrung der Linien 61 und 62 aufgrund eines Unfalls ist inzwischen war aufgehoben, doch muss weiter auf allen Verbindungen mit erheblichen Verspätungen gerechnet werden.