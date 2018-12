Staus bereiten Probleme

Bonn. Nicht krankheitsbedingte Ausfälle, sondern Staus in Bonn bremsen Busse aus. Besonders kritisch ist es auf der Bornheimer Straße und am City-Ring.

In Unternehmen wie den Stadtwerken Bonn (SWB) fallen krankheitsbedingte Ausfälle besonders auf. Denn dort kann ein hoher Krankenstand ab einem gewissen Punkt den Bus- und Bahnverkehr ins Stocken bringen. Laut SWB bewegen sich die Krankmeldungen bei ihnen allerdings derzeit im normalen Rahmen.

Die Zahl von 70 seit Montag krank gemeldeten Busfahrern, wie sie im Umfeld der Verkehrsbetriebe kolportiert worden war, bestätigen die Stadtwerke so nicht. Von einem durchschnittlichen Krankenstand, wie er für Dezember normal sei, spricht Pressesprecher Werner Schui auf Anfrage. Grundsätzlich seien Krankmeldungen in die Personalplanung und Logistik stets einkalkuliert, und zwar in der Größenordnung von neun Prozent – was bei 740 Fahrern der SWB und ihrer Auftragnehmer ungefähr der Zahl von 70 entspräche.

Rund 70 Fahrer krank

Dass es aus Krankheitsgründen derzeit zu unverhältnismäßigen Verspätungen oder gar Ausfällen von Bussen und Bahnen kommt, schließt Schui allerdings aus. Sehr wohl aber mache den Fahrern die aktuelle Verkehrslage in Bonn zu schaffen. „Die Bornheimer Straße und der City-Ring vor dem Hauptbahnhof bremsen uns derzeit aus.“ Wegen der Staus seien derzeit auf manchen Linien Verspätungen bis zu einer Stunde möglich.

Ein uneinheitliches Stimmungsbild herrschte unter den Fahrgästen, die der General-Anzeiger am Freitag an mehreren Bushaltestellen zu ihren Eindrücken befragt hat. „Manchmal kommen die Busse ein bisschen später, aber sonst ist alles in Ordnung“, sagte ein Kunde. Eine Frau hingegen stellte für sich fest: „Ich rechne meistens schon gar nicht mehr damit, dass die Busse pünktlich kommen. Ein paar Minuten Verspätung haben die doch immer.“