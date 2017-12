Schnee und Glätte

Bonn. Die frostigen Temperaturen sorgen für Probleme beim Busverkehr in Bonn. Höhergelegene Stadtteile können laut den Stadtwerken momentan nicht angefahren werden.

Des einen Freud', ist des anderen Leid: Während vor allem die Kinder ihren Spaß im winterlichen Bonn haben dürften, sieht es für die Fahrgäste vieler Buslinien der Stadtwerke Bonn (SWB) zurzeit düster aus. Wie SWB-Sprecher Werner Schui soeben auf Nachfrage des General-Anzeigers mitteilte, geht auf den Steigungen in Bonn zurzeit nichts mehr.

Aufgrund des heftigen Schneefalls in den letzten Stunden können Schui zufolge vor allem höher gelegene Stadtteile und Ortschaften wie Venusberg, Hardtberg oder Holzlar und Holtorf in Beuel zurzeit nicht angefahren werden. In Endenich kam es vor etwa einer halben Stunde zu einem Unfall mit einem Bus. Dort war ein Pkw-Fahrer in Höhe der Siemensstraße ins Rutschen geraten und hat dabei einen Bus leicht touchiert. Polizei und SWB sind vor Ort.

Weitere Berichterstattung folgt.