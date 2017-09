Arbeiten an der Haltestelle "Bonn West"

Bonn. An zwei Wochenenden im Oktober fällt der Bahnverkehr rund um die Haltestelle "Bonn West" aus. Die SWB setzen daher auf den Linien 16 und 18 Ersatzbusse ein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.09.2017

An den Wochenenden von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Oktober sowie von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Oktober werden zwei Weichen im Bereich der Haltestelle "Bonn West" erneuert. Von jeweils Freitagabend ab etwa 21 Uhr bis jeweils Montagmorgen um 3 Uhr fahren daher die Bahnen der Linie 16 nicht zwischen den Haltestellen "Bonn West" und "Tannenbusch Mitte", auf der Linie 18 fallen die Bahnen zwischen "Bonn West" und "Dransdorf" aus.

Die Linie 16 fährt im genannten Zeitraum dann nur zwischen Köln und "Tannenbusch Mitte" nach regulärem Fahrplan. Die Linie 18 pendelt an den beiden Wochenenden zwischen Köln und Dransdorf, die Linie 68 zwischen Bornheim und Dransdorf. Zwischen "Bonn West" und "Bad Godesberg-Stadthalle" fährt die Linie 63 dafür in einem dichteren Takt.

Die Busse, die die Bahnen auf der Linie 18 ersetzen, fahren die Haltestellen "Bonn West", "Brühler Straße", "Robert-Kirchhoff-Straße" und "Dransdorf" in beide Fahrtrichtungen im 30-Minuten-Takt an. Alle 15 Minuten pendelt der Ersatzbus der Linie 16 zwischen den Haltestellen "Bonn West", "Propsthof Nord", "Tannenbusch Süd" und "Tannenbusch Nord".

Die Stadtwerke teilen mit, dass aufgrund der Veränderungen an den Samstagen und Sonntagen die letzten beiden Fahrten der Linie 68 in Richtung Bornheim sechs Minuten später starten, in Richtung Dransdorf fahren die letzten beiden Bahnen vier Minuten früher.

SWB Bus und Bahn raten ihren Fahrgästen, für die notwendigen Umstiege und die längeren Fahrzeiten der Busse mehr Zeit einzuplanen.