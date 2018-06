Ein Verletzter

Bonn. Am frühen Dienstagabend ist es am Kaiser-Karl-Ring in der Bonner Nordstadt zu einem Unfall mit einem Bus und einer Straßenbahn gekommen. Nach ersten Angaben wurde eine Person verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.06.2018

Nach einem Unfall zwischen einem Bus der Linie 600 und einer Straßenbahn der Linie 61 auf dem Kaiser-Karl-Ring kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Nach ersten Informationen wurde eine Person verletzt. Während der Unfallaufnahme fuhren keine Bahnen der Linie 61 im Bereich zwischen dem Chlodwigplatz und dem Wilhelmplatz. Die Unfallaufnahme ist inzwischen beendet, im Nahverkehr kommt es noch vereinzelt zu Verspätungen.

