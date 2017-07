In Deutschland geht alle Staatsgewalt vom Volk aus, das dafür Abgeordnete wählt. Wenn sie abstimmen, wie hier im Bundestag, dann schaut das Volk gelegentlich via TV-Übertragung dabei zu.

Inhaltsverzeichnis 1. Bundestagspräsident Lammert kritisiert Verrohung im Netz 2. "Hass müssen wir strafrechtlich Einhalt gebieten" 3. "Es bilden sich Parallelwelten"

Bonn. Die Demokratie lebt, auch wenn sie gerade weltweit durch stürmische Zeiten geht. Das hat auch mit komplexen Problemen zu tun, die sich vor der Politik türmen, aber auch mit dem Internet und den Sozialen Netzwerken. Zeit für die GA-Serie „Macht und Mehrheit“. Zum Auftakt ein Interview mit Bundestagspräsident Norbert Lammert

Die öffentliche Debatte war schon immer ein vielstimmiger Chor. Hinzugekommen sind in den vergangenen Jahren die sogenannten Neuen Medien, in denen via Internet jeder alles und meist auch anonym behaupten darf und gelegentlich nur die Bestätigung der eigenen Meinung sucht. „Die Bedingungen, unter denen sich die öffentliche Meinung bildet“, so Bundestagspräsident Professor Norbert Lammert, hätten sich durch das Internet gravierend verändert. Die Fragen an Lammert stellte Helge Matthiesen.

Verdirbt Politik den Charakter?

Professor Norbert Lammert: Nein, aber umgekehrt: Ein verdorbener Charakter verdirbt die Politik!

Warum ist das Ansehen von Politikern in vielen Umfragen so schlecht?

Lammert: Das hat sicher mit enttäuschten Erwartungen zu tun, die – gerade in Wahlkampfzeiten – auch von Politikern geschürt werden. Deshalb empfehle ich, etwas bescheidener in den Ankündigungen zu werden, dafür aber anspruchsvoller in den Zielen, mutiger in den Entscheidungen. Denn was die Politik an Glaubwürdigkeit verliert, durch Wankelmütigkeit, durch Wortbruch, durch Gleichgültigkeit oder durch Beliebigkeit, das kann sie an Popularität weder gewinnen noch ausgleichen. Es gibt aber auch überzogene, sich oft wechselseitig ausschließende Erwartungen, etwa, dass in der Politik einerseits Entscheidungskraft, Kompromissfähigkeit erwartet wird, andererseits Einigungen mit dem Vorwurf der Profilschwäche quittiert werden. Das ist ein nicht aufzulösendes Dilemma für alle, die sich politisch engagieren.

Ist Politik das schmutzige Geschäft, für das es viele offenbar halten?

Lammert: Nur dann, wenn man Kompromisse als „faul“ empfindet. Kompromisse stellen zwar niemanden hundertprozentig zufrieden, aber die Kompromissbereitschaft, Konsensfähigkeit ist eine demokratische Tugend, vielleicht sogar die wichtigste.

Haben Politiker genügend Bodenhaftung oder agieren sie weit weg vom Volk?

Lammert: Ich kenne niemanden unter den Abgeordneten, der nicht im beständigen Austausch mit den Bürgerinnen, Bürgern seines Wahlkreises stände. Welche andere Berufsgruppe ist sicher „näher am Volk“? Politiker müssen sich dennoch immer überlegen, wie sie einen neuen Zugang auch zu denen finden, die sich nicht angemessen vertreten fühlen.

Bundestagspräsident Norbert Lammert Norbert Lammert ist seit 2005 Präsident des Deutschen Bundestags und einer der besten Redner des Parlaments, wenn nicht der Beste. Zum Leidwesen der Freunde des geschliffenen Wortes hört er mit Ablauf der Legislaturperiode auf, nachdem er dann 37 Jahre Abgeordneter war. Lammert stammt aus Bochum, wo er 1948 als ältester Sohn einer Bäckerfamilie zur Welt kam. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Der studierte Sozialwissenschaftler trat 1964 in die CDU ein. Über die Kommunalpolitik in seiner Heimatstadt kam er schließlich in die Bundespolitik. In der Regierung Kohl wurde er Parlamentarischer Staatssekretär, 2002 stellvertretender und 2005 schließlich Bundestagspräsident. Sitzungen leitet er straff, er ruft wenn nötig auch die Kanzlerin zur Ordnung. Seine Ansprachen sind anspruchsvoll.

Sind sich Bürger und Politiker fremder geworden in den zurückliegenden Jahren? Wenn Sie das auch so sehen – woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Lammert: Wir haben es in der globalisierten Welt mit Herausforderungen zu tun, deren Komplexität es erkennbar schwerer machen, politisches Handeln nachvollziehbar zu vermitteln. Ich beobachte den von Ihnen thematisierten Vertrauensverlust im Übrigen vor allem gegenüber Gruppen, Institutionen –, das übrigens nicht nur in der Politik. Während man die Politiker, die Banker, die Kirche oder auch die Medien ablehnt, heißt es über den Wahlkreisabgeordneten, persönlichen Bankberater, Gemeindepfarrer, Lokalreporter viel häufiger: „Ach, den kenn ich, der ist in Ordnung, der macht einen guten Job.“

Müssen Politiker also mehr erklären, was sie tun, warum sie es tun?

Lammert: Ganz sicher, auch wenn dies in der schnelllebigen Kommunikationswelt keine leichte Aufgabe ist. Deutlich muss vor allem werden, wieso vermeintliche Patentlösungen, wie sie Populisten versprechen, nicht funktionieren können, worin der Vorteil eines zwar mühsamen, aber in einer Demokratie unerlässlichen Prozesses besteht, aus der Fülle der jeweils einzelnen, sich teilweise wechselseitig ausschließenden Interessen eine mehrheitsfähige, wenn möglich konsensfähige Lösung zu entwickeln.