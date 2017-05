Bonn. Bei Frühaufstehern in Endenich hatte es sich am Morgen schnell herumgesprochen: Der Bundespräsident steht bei Gruhn an der Theke und kauft Brötchen. Anschließend stattete er der Redaktion des General-Anzeigers einen Besuch ab.

So bizarr es auch klang, es stimmte: Frank-Walter Steinmeier hat am Morgen höchstpersönlich für das Frühstück in der Villa Hammerschmidt gesorgt. Das Staatsoberhaupt arbeitet an diesem Mittwoch an seinem zweiten Dienstsitz Bonn und verbindet das mit einem Antrittsbesuch in der Stadt.

Der Start in den Tag aber erfolgte in Endenich, wo Steinmeier um zwanzig Minuten vor acht die Bäckerei Gruhn betrat. Inhaber Stephan Krüger und seine Mitarbeiter gehören seit einigen Jahren zu den Lieferanten des Bundespräsidialamtes, nun wollte der Präsident offenbar selbst einmal sehen, wer sein Bonner „Brötchengeber“ ist. Steinmeier ließ sich die Backstube zeigen, kaufte eine Tüte gemischte Brötchen, zahlte, und stieg in die wartende Limousine.

Besuch beim General-Anzeiger

Anschließend besuchte Steinmeier gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender und Staatssekretär Stephan Steinlein die Redaktion des General-Anzeigers. Dort wurde er von Verlegerin Bettina Neusser, Felix Neusser, Mitglied der Geschäftsführung, sowie Chefredakteur Helge Matthiesen begrüßt. In einem Gespräch mit der GA-Redaktion diskutierten der Bundespräsident und seine Frau über seine ersten Tage im Amt und die Reise durch die Bundesländer mit Schwerpunkt auf dem Thema Bildung. Darüber hinaus sprach Steinmeier in der Bundesstadt über seinen zweiten Amtssitz Bonn, das Berlin/Bonn-Gesetz, die demokratische Teilhabe, die Zukunft der Parteien und die Frage, wie man junge Menschen für Demokratie begeistern kann.

Über Bonn als zweiten Amtssitz sagte Steinmeier im Gespräch mit dem GA: „Man müsste eigentlich verbieten, dass man dem Bundespräsident seinen Bonner Amtssitz zeigt, denn bisher habe ich mich in Berlin ganz wohl gefühlt. Das ist ein traumhaftes Grundstück, wirklich ein Zuckerstück selbst für Bonn, wo es viele alte Architektur gibt, wirklich toll.“ Steinmeier sagte, er habe sich als Außenminister immer darum bemüht, den internationalen Standort Bonn zu stärken. "Am Ende ist das für Bonn doch eine ganz glückliche Entwicklung, dass es diesen Standort jetzt gibt", sagte er. "Die UN-Klimakonferenz im November in Bonn wird wieder ein Testfall. Wenn es gut läuft, ist es am Ende eine Werbung, die sich selbst weiter trägt. Dann hat Bonn eine Zukunft als Konferenzstandort vor sich.“

Außerdem berichtete Steinmeier von seinen ersten Reisen im neuen Amt und die neue US-amerikanische Administration. „Vieles erscheint noch zufällig in der gegenwärtigen US-Außenpolitik", sagte der Bundespräsident. "Es fehlt eine Linie, es fehlt ein roter Faden, es fehlen Orientierungspunkte in der US-Außenpolitik, wo Deutschland und Europa in der amerikanischen Prioritätenliste stehen.“

Steinmeier kündigte an, welche Schwerpunkte er als Bundespräsident setzen wolle: „Demokratie bleibt auch in diesem Amt mein Thema. Ich bin ja gerade auf einer Demokratie-Reise durch Deutschland." Es gehe dabei um die Frage, wie in der Gesellschaft mit radikalen Kräften umgegangen wird. "Wir müssen verhindern, dass sich vor allem junge Menschen davon abwenden, weil sie sich von Demokratie nichts mehr erhoffen", so Steinmeier. "Wir müssen dabei auch deutlich machen, was uns verloren geht, wenn wir dieses demokratische Europa aufgeben."

Frank-Walter Steinmeiers Antrittsbesuch in Bonn Foto: Marcel Wolber Zum Abschied gibt es Blumen und zwei Bücher über Bonn und den Rhein: Chefredakteur Helge Matthiesen (rechts) mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ehefrau Elke Büdenbender (links).

Foto: Benjamin Westhoff Der Bundespräsident kauft Brötchen bei der Bäckerei Gruhn.

Foto: Benjamin Westhoff Frank-Walter Steinmeier und Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan im Alten Rathaus.

Foto: Henning Kaiser/dpa Selfie mit einer Zuschauerin vor dem Alten Rathaus.

Foto: Henning Kaiser/dpa Frank-Walter Steinmeier spricht vor dem Alten Rathaus mit Bürgern.

Foto: Henning Kaiser/dpa Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender auf dem Weg zum Alten Rathaus.

Foto: Henning Kaiser/dpa Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender sprechen vor dem Alten Rathaus mit Bürgern.

Zu Gast im Alten Rathaus

Vor dem Alten Rathaus wurden Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender gegen 11 Uhr von OB Ashok Sridharan und dessen Ehefrau Petra Fendel-Sridharan empfangen. Der Bundespräsident nahm sich knappe zehn Minuten Zeit, um an der Absperrung Hände zu schütteln und mit Bürgern zu sprechen und zu scherzen. Rund 200 Zuschauer hatten sich dort versammelt. Auf der Rathaustreppe spielte die B4 Bigband der städtischen Musikschule ein Stück von Eddie Harris, weil Steinmeiers Vorliebe für Jazz bekannt ist.

Im Gobelinsaal trugen sich Steinmeier und seine Frau ins Goldene Buch der Stadt ein. Es war schon die zweite Unterschrift des Präsidenten: Bereits im Juni 2015 hatte er sich in dem Buch verewigt – damals noch in seiner Funktion als Außenminister.

Steinmeier versprach, der Besuch in Bonn werde keine „Eintagsfliege“ bleiben. Schon im September werde er wieder an seinem zweiten Amtssitz in der Villa Hammerschmidt arbeiten. „Wir werden versuchen, so oft wie möglich durch unsere Anwesenheit die Bedeutung dieser Stadt zu unterstreichen“, versicherte Steinmeier auch im Namen seiner Frau. Ihm sei sehr bewusst, wie viel Deutschland Bonn zu verdanken habe – dem Ort, an dem die politische Kultur der Bundesrepublik gewachsen sei.

Danach waren noch Termine im WCCB, im Museum Koenig und in der Villa Hammerschmidt geplant.