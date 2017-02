Marie-Kahle-Gesamtschule in Bonn

Bonn. "Marie kocht" heißt ein Buchprojekt der Marie-Kahle-Gesamtschule. Darauf ist jetzt auch die ARD-Jugendsendung "neuneinhalb" aufmerksam geworden. Der Beitrag wird am 18. März ausgestrahlt.

Von Stefan Hermes, 19.02.2017

Schon das Spiel zur Begrüßung beim Workshop für die Mädchen und Jungen der Marie-Kahle-Gesamtschule in der Bonner Zentrale der Hilfsorganisation Care machte deutlich, wie viele Unterschiede es im Umgang der Kulturen miteinander gibt. Nicht jeder ist es gewohnt, sich mit Handschlag zu begrüßen. Von der Verbeugung bei dem indischen Namaste bis zum Kitzeln der Handinnenflächen im nigerianischen Zeremoniell erfuhren die Jugendlichen die Wichtigkeit des aufeinander Achtgebens und des respektvollen Umgangs miteinander.

Auf die Profilkurse, die Englisch- und Lateinlehrerin Yasmin Awan seit fünf Jahren in der Gesamtschule an der Graurheindorfer Straße anbietet, wurde auch die ARD-Jugendsendung „neuneinhalb – Deine Reporter“ aufmerksam. Nun besuchte Reporter Robert (Meyer) für einen Beitrag der Sendung, die am 18. März ausgestrahlt wird, die 25 Zwölf- bis 17-Jährigen, die sich unterstützt von Care zum zweiten Mal für das jordanische Flüchtlingscamp in Azraq einsetzen. 2014 hatten Schüler mit persönlichen Briefen, die sie an gleichaltrige syrische Flüchtlingskinder in Jordanien geschrieben hatten, ebensolchen Erfolg wie mit ihren Spendenaktionen für Wasserprojekte oder Erdbebenopfer in Nepal.

Ihr neuestes Projekt ist das Kochbuch mit dem Arbeitstitel „Marie kocht“. Darin verraten die jungen Bonner ihre Lieblingsrezepte und verbinden diese mit persönlichen Erinnerungen und Geschichten. Da sich im Profilkurs „We care“ auch einige der 20 Jugendlichen aus der Flüchtlingsklasse der Marie-Kahle-Gesamtschule engagieren, kommen so Kochrezepte „aus aller Welt“ zusammen – vom Kesselkuchen bis zum Couscous.

Wie das Buch einmal aussehen könnte, versuchten die Schüler nun mit der Care-Mitarbeiterin Leonie Kutz und ihrem syrischen Kollegen Basheer Alzaalan in einem von der Jugendsendung „neuneinhalb“ begleiteten Workshop herauszuarbeiten. Sicher ist bisher nur, dass der Erlös aus dem Verkauf des Buches, das bis zu den Sommerferien entstehen soll, dem Flüchtlingscamp in Azraq zugutekommt. Yasmin Awan und der didaktische Leiter der Gesamtschule Falko Semrau wollen ihre Schüler dazu anregen und ermutigen, durch ihr selbstständiges Handeln einen verantwortlichen und nachhaltigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.

Awan sagt dazu, „es ist für unsere Schülerinnen und Schüler eine sehr wichtige Erfahrung, dass wir in unserer kleinen Welt in der großen etwas bewirken können“. So war es für den Profilkurs auch sehr bedeutsam, von dem syrischen Flüchtling und jetzigen Care-Mitarbeiter Basheer Alzaalan zu hören, dass bereits mit einer Spende von zehn Euro ein Kind in Syrien einen Monat lang ernährt werden kann.

„neuneinhalb – Deine Reporter“ ist eine Jugendsendung, die seit mehr als 14 Jahren jeweils samstags ab 8.25 Uhr jungen Leuten, die der „Sendung mit der Maus“ entwachsen sind, dabei helfen möchte, die Welt zu verstehen.