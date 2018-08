Oppelner Straße in Tannenbusch

BONN. Ein auf einem Balkon brennendes T-Shirt hat am späten Sonntagabend für einen Feuerwehreinsatz an der Oppelner Straße in Bonn-Tannenbusch gesorgt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.08.2018

Weil er einen Flammenschein auf dem Balkon eines gegenüberliegenden Gebäudes im 2. Obergeschoss in der Oppelner Straße in Bonn-Tannenbusch sah, rief ein Mann am Sonntag gegen 22.45 Uhr die Feuerwehr. Die Feuerwehr rückte mit 26 Wehrleuten aus, musste allerdings nicht eingreifen.

Der Bewohner der Wohnung wurde durch das Anrücken der Feuerwehr aufmerksam und konnte ein auf dem Balkon brennendes T-Shirt selbstständig ablöschen. Warum es Feuer fing ist unklar. Gegen 23.10 Uhr konnte die Feuerwehr ihren Einsatz wieder beenden.