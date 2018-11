Am Mittwochabend kam es zu einem Einsatz an der Haltestelle "Universität/Markt".

Bonn. An der U-Bahn-Haltestelle "Universität/Markt" ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Bonn befand sich mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.11.2018

Am Mittwochabend hat an der U-Bahn-Haltestelle "Universität/Markt" ein größerer Feuerwehreinsatz stattgefunden. Augenzeugenberichten zufolge kam es gegen 20 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung im Untergrund. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte Laub in einem Lüftungsschacht Feuer gefangen.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte sowohl durch Notrufe von Passanten als auch über einen automatisch ausgelösten Rauchmelder. Die Feuerwehr löschte das brennende Laub. Zusätzlich wurden an den Lüftungsschacht angrenzende Technikräume manuell belüftet.

Während der gesamten Einsatzdauer war der U-Bahn-Betrieb nicht beeinträchtigt. Es wurde niemand verletzt.