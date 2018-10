Feuerwehreinsatz auf A565

BONN. Auf der A565 hat sich am Montagmorgen ein kilometerlanger Stau gebildet. Auf der Nordbrücke vor dem Dreieck Bonn-Nordost war ein Auto in Brand geraten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.10.2018

Autofahrer mussten am Montagmorgen auf der Autobahn 565 viel Geduld mitbringen. Auf der Nordbrücke in Fahrtrichtung Beuel ist um 6.55 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen ein Pkw in Brand geraten, wie die Autobahnpolizei auf GA-Anfrage mitteilte. Das Auto ist komplett ausgebrannt.

Durch den Einsatz der Feuerwehr und der Polizei gab es den gesamten Morgen über erhebliche Verkehrsbehinderungen, der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern. Nach Angaben der Polizei kam es durch den Rauch auch zu Sichtbehinderungen auf der Autobahn. Nachdem das Fahrzeug gelöscht wurde, wurde es abgeschleppt.

Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt, so die Polizei. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Durch den Feuerwehreinsatz auf der A565 staute sich der Verkehr auch auf der Autobahn 555 vor dem Kreuz Bonn-Nord.