BONN. Die Feuerwehr ist am Dienstagmittag zu einem Einsatz in die Baumschulallee ausgerückt. Dort brannte ein Wasserkocher.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.06.2018

Ein brennender Wasserkocher hat am Dienstagmittag für einen Einsatz der Feuerwehr in der Baumschulallee in der Bonner Weststadt gesorgt. Der Hausmeister des Hauses hatte Rauchgeruch wahrgenommen und die Wehrleute alarmiert. Zusätzlich schlug auch ein Rauchmelder im Erdgeschoss des Hauses an.

Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt in die leere Wohnung und löschten den Wasserkocher. Verletzt wurde niemand.