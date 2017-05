Stimmen Sie ab!

Bonn. Gibt es demnächst den Wasserbus über den Rhein? Der Bund Deutscher Architekten regt die Diskussion weiter an, Studenten haben sich Gedanken um die Umsetzung gemacht. Wäre ein Wasserbus eine gute Idee für Bonn? Stimmen Sie jetzt ab!

08.05.2017

Unter dem Motto "R(h)ein in die Stadt - ein Wasserbus für Bonn?" regt der Bund Deutscher Architekten (BDA) Bonn/Rhein-Sieg zur Diskussion über eine neue Verkehrsverbindung auf dem Rhein an. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, 9. Mai, in der Fabrik 45, Hochstadenring 45, um 18 Uhr mit einer Führung durch die Ausstellung "Stadt-Fluss/Raum-Mensch" mit Konzepten für die Rheinufergestaltung des Studiengangs Corporate Architecture der Technischen Hochschule (TH) Köln.

Ab 19 Uhr stellt der Bonner Geograf Christoph Waack das Potenzial eines Wasserbusses für den Alltagsverkehr dar. Im Anschluss diskutiert der BDA mit Jörg Beste, Geschäftsführer des Architektur Forums Rheinland, Rolf Beu, Vorsitzender des Bonner Planungsausschusses, Hotelier Olaf Dreesen und Ulrich Ziegenhagen, stellvertretender Amtsleiter der Bonner Wirtschaftsförderung.

Ein Wasserbus könnte neue Nahverkehrsverbindungen in Bonn schaffen. Die Studenten der TH Köln haben sich im Vorfeld der Ausstellung Gedanken gemacht, wie an unterschiedlichen Anlegestellen eine neue Gestaltung des Rheinufers aussehen könnte und neue "Stadtzugänge" vom Ufer aus geschaffen werden könnten. Besonders gespannt ist der BDA auf Ideen zu einer thematischen Verknüpfung mit dem Beethoven-Jubiläumsjahr 2020. (ga)