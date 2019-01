Dritter Brand in 2019

Bonn. Eine ungewöhnliche Häufung von Bränden gab es zuletzt in der Lenaustraße in Dransdorf. Am Donnerstagabend brannte es dort zum dritten Mal binnen weniger Tage.

Von Stephan Werschkull, 24.01.2019

Am frühen Donnerstagabend ist es zu einem Müllcontainer-Brand in der Lenaustrasse gekommen. Wie die Feuerwehr gegenüber dem GA erklärte, habe es keine Verletzten gegeben. Die brennenden Container seien zügig abgelöscht und die Umgebung auf Glutnester abgesucht worden. Die Bonner Polizei erklärte, eine Ursache sei nicht sofort feststellbar gewesen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es am Dienstag und Mittwoch kleinere Brände in der Lenaustraße gegeben. Dabei hatten jeweils Müllcontainer gebrannt. Einen Zusammenhang der Brände konnte die Polizei am Abend noch nicht bestätigen.