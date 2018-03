Bonn. In der Ellerstraße in Bonn hat es am Donnerstag erneut gebrannt. Nach dem größeren Brand am Mittwoch entflammte am frühen Morgen ein Glutnest. Eine Person kam bei dem Brand am Mittwoch ums Leben.

Gegen 5.40 Uhr am Donnerstagmorgen ist die Feuerwehr erneut in die Bonner Ellerstraße gerufen worden. Nach dem verheerenden Brand am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus, bei dem eine Person in den Flammen starb, entflammte am Morgen ein Glutnest. Laut Angabe der Polizei konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Die Feuerwehr war Mittwochmittag mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort und konnte so verhindern, dass das Feuer auf angrenzende Gebäude übergriff. Die enge Bebauung und die enorme Hitze, die der Brand entwickelte, stellten die Wehrleute allerdings vor eine enorme Herausforderung.

Foto: Florian Ludwig Die Feuerwehr bekämpft das Feuer mit einer Drehleiter.

Foto: Florian Ludwig Die Feuerwehr bekämpft den Brand mit einer Drehleiter.

Foto: Matthias Kehrein Die Feuerwehr bekämpft den Brand in der Ellerstraße.

Foto: Simon Bartsch Die Rauchwolken des Brandes waren über weithin zu sehen.

Foto: Simon Bartsch Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot ausgerückt.

Foto: Simon Bartsch Die große Rauchwolke, die beim Brand in der Ellerstraße entstanden ist.

Foto: Simon Bartsch Von der Ellerstraße gehen die Wehrleute gegen das Feuer vor.

Foto: Christina Wengenroth Die Rauchwolken waren über der ganzen Stadt zu sehen.

Foto: Christina Wengenroth Die Rauchwolken waren über der ganzen Stadt zu sehen.

Passanten hatten kurz vor 12 Uhr den Rauch aus dem Hinterhof bemerkt und den Notruf gewählt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Haus, das aus einem gemauerten Teil und einem hölzernen Anbau besteht, bereits komplett in Flammen. „Daraufhin lösten wir die zweithöchste Alarmstufe aus, die es in Bonn für Brände gibt“, sagte Feuerwehrsprecher Martin Haselbauer. Mehr als 90 Angehörige von freiwilliger und Berufsfeuerwehr eilten herbei. Gleichzeitig besetzten die Freiwilligen Löscheinheiten ihre Feuerwehrhäuser. „Damit stellten wir den Grundschutz für die Stadt Bonn sicher.“

Foto: Florian Ludwig Die Feuerwehr bekämpft das Feuer mit einer Drehleiter.

Foto: Florian Ludwig Die Feuerwehr bekämpft den Brand mit einer Drehleiter.

Foto: Matthias Kehrein Die Feuerwehr bekämpft den Brand in der Ellerstraße.

Foto: Simon Bartsch Die Rauchwolken des Brandes waren über weithin zu sehen.

Foto: Simon Bartsch Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot ausgerückt.

Foto: Simon Bartsch Die große Rauchwolke, die beim Brand in der Ellerstraße entstanden ist.

Foto: Simon Bartsch Von der Ellerstraße gehen die Wehrleute gegen das Feuer vor.

Foto: Christina Wengenroth Die Rauchwolken waren über der ganzen Stadt zu sehen.

Foto: Christina Wengenroth Die Rauchwolken waren über der ganzen Stadt zu sehen.

Komplizierter Einsatz

Denn schon von Anfang an zeichnete sich ab, dass der Einsatz viel von den Rettern abverlangen würde. Zunächst standen sie vor dem Problem, das brennende Haus, das in einem Hinterhof lag, nur durch einen schmalen Torbogen erreichen zu können. „Mit unseren Fahrzeugen kamen wir nicht nah genug heran. Wir mussten unzählige Schläuche ausrollen, um überhaupt löschen zu können“, erklärte Haselbauer.

Von mehreren Seiten griff die Feuerwehr die Flammen an. Ellerstraße und Eifelstraße wurden gesperrt, damit sich die Feuerwehrfahrzeuge aufstellen konnten. Mit einer Drehleiter, die auf dem Gelände der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) aufgestellt wurde, wurden ebendiese Gebäude vor den Flammen geschützt. Im Innenhof und auf den Dächern eines angrenzenden Gebäudes waren weitere Löschtrupps positioniert. Sie alle mussten Atemschutzgeräte tragen, da das Feuer für dichten und giftigen Rauch sorgte.

„Weiterhin bereiteten uns die Hitze und der Anbau uns große Probleme“, erklärte Haselbauer. Das gemauerte Haus konnte anfangs wegen der Flammen nicht betreten werden. Der hölzerne Anbau drohte zudem einzustürzen. Für eine Person, deren Identität noch nicht geklärt werden konnte, kam jede Hilfe zu spät.

Fünf Bewohner

In dem Haus wohnten insgesamt fünf Personen, vier von ihnen waren während des Feuers nicht Zuhause. Da der starke Rauch das gesamte Areal zwischen Ellerstraße und Eifelstraße umhüllte, mussten mehrere Anwohner vorsorglich vom Rettungsdienst betreut werden. „Es stellte sich aber schnell heraus, dass niemand verletzt wurde“, so Haselbauer. Einen Kindergarten, der ebenfalls im Hinterhof lag, evakuierten die Betreuer rechtzeitig.

Weshalb das Feuer ausbrach, untersuchen derzeit Brandermittler der Polizei. Was mit dem Mehrfamilienhaus passiert und ob es abgerissen werden muss, ist ebenfalls noch unklar.