Feuerwehr-Einsatz in Tannenbusch

Wegen eines Kleinbrandes in der Tannenbuscher Tiefgarage am Masurenweg musste die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag ausrücken.

Bonn. Am Donnerstagnachmittag ist es in einer Tannenbuscher Tiefgarage zu einem Kleinbrand gekommen. Die Feuerwehr brachte diesen aber schnell unter Kontrolle. Eine Anwohnerin hatte die Einsatzkräfte alarmiert, weil aus den Zufahrten der Tiefgarage Rauch austrat.

Von Dierk Himstedt, 23.05.2019

Zu einem Einsatz der Bonner Feuerwehr ist es am Donnerstagnachmittag wegen eines Kleinbrandes in einer Tiefgarage am Masurenweg in Bonn-Tannenbusch gekommen. Um 16.15 Uhr sind die Einsatzkräfte von einer Anwohnerin alarmiert worden, weil diese gesehen hatte, dass Rauch aus der Zufahrt aufstieg.

Die Feuerwehr konnte einen Kleinbrand in der Nähe eines Pkw schnell unter Kontrolle bringen. Dadurch konnte laut der Einsatzleitung weiterer Schaden abgewendet werden. Wie es zu dem Kleinbrand kam, konnte die Einsatzleitung noch nicht sagen. Die örtliche Polizei hat nun die Ermittlungen auf eine mögliche Brandstiftung aufgenommen.