Feuerwehreinsatz in Bonn

In der Nacht von Montag auf Dienstag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Sudentenstraße in Bonn-Tannenbusch ausrücken.

Bonn. In der Nacht von Montag auf Dienstag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Sudetenstraße in Tannenbusch ausrücken. Grund war ein Elektogerät, das in einer Küche eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten war.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.10.2017

Nach Angaben der Feuerwehr wurden diese in der Nacht auf Dienstag gegen 2.30 Uhr zu einem Einsatz in Bonn-Tannenbusch gerufen. In einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße war in einer Küche im Untergeschoss ein Elektrogerät in Flammen geraten.

Aufgrund starker Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz arbeiten. Das Feuer, das im Küchenbereich einer Wohnung ausgebrochen war, konnte schnell gelöscht werden.

Im Anschluss wurde das Gebäude belüftet, bevor die Hausbewohner zurück in ihre Wohnungen konnten. Diese hatten sich teilweise selbstständig nach draußen begeben, so dass bei dem Vorfall niemand verletzt wurde. Der Großteil der Hausbewohner konnte jedoch auch während des Einsatzes in ihren Wohnungen bleiben.

Die Person, die nach aktuellem Sachstand der Polizei allein die betroffene Wohnung bewohnt, konnte jedoch nicht angetroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Dafür wurden ein Fensterelement sowie eine Gardine sichergestellt. Laut Polizei ist die Höhe des entstandenen Sachschadens zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.