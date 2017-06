Feuerwehreinsatz

Bonn-Duisdorf. In Duisdorf ist die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen zu einem Einsatz in der Einkaufspassage der Rochusstraße ausgerückt. In einem Bistro hatte es gebrand.

Von Dennis Sennekamp, 24.06.2017

Laut Feuerwehreinsatzleiter Heiko Basten meldeten Passanten auf der Rochusstraße gegen 4.30 Uhr einen Brand in der anliegenden Einkaufspassage. Die Feuerwehr stellte bei ihrem Eintreffen durch die Glasschiebetür am Eingang eine starke Rauchentwicklung innerhalb der geschlossenen Passage fest.

Mit Brechwerkzeugen verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zu der Ladenstraße und ermittelten als Brandherd das dort befindliche Bistro, dessen Sprinkleranlage die Flammen in Schach hielt.

Um an das Feuer zu gelangen, zerschmetterten die Wehrleute schließlich die Glastür der Gastronomie und begannen mit zwei Rohren einen Löschangriff auf zwei Abschnitten.

Ersterer führte über die Rochusstraße, der andere über die Rückseite des Gebäudes. Somit waren die Flammen schnell im Griff. Im Anschluss pumpte die Feuerwehr das bis in den Keller gelaufene Löschwasser der Sprinkleranlage ab, um weitere Schäden am Gebäude zu verhindern und lüftete mit einem Ventilator.

"Das komplette Bistro ist bis auf weiteres nicht mehr benutzbar", so Basten. "Was die Flammen nicht zerstört haben, wurde durch das Wasser der Sprinkleranlage und den Rauch unbenutzbar gemacht." Die Brandursache ist bislang unklar.