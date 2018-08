Am Montagabend brannte ein Container auf dem Haribogelände in Bonn-Kessenich.

Bonn-Kessenich . Auf dem Haribogelände hat am Montagabend ein Container mit Abfällen von Bauarbeiten gebrannt. Am Gebäude ist kein Schaden entstanden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.08.2018

Am Montagabend kam es gegen 21:30 Uhr in Bonn-Kessenich auf dem Haribogelände zu dem Brand eines Containers. Der Container, der mit Dacharbeitsabfällen gefüllt war, stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in "voller Ausdehnung" in Flammen, wie Hans-Peter Halbach von der Feuerwehr Bonn auf GA-Nachfrage mitteilte.

Durch das Feuer wurde die Brandmeldeanlage in einem anliegenden Haus ausgelöst. "Am Gebäude selber ist kein Schaden entstanden", wie Halbach sagte. Der Brand sei schnell gelöscht worden. Später wurde der Container angehoben, um das Baumaterial auf dem Hof weiter löschen zu können.